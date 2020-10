Zwischen Johannes Haller und Jessica Paszka hat es bereits 2017 gefunkt - zumindest ein bisschen. Doch jetzt erst wurden die Ex-"Bachelorette" und ihr damaliger Zweitplatzierter ein Paar. (TVNOW)

Lange wurde gemunkelt, dass es zwischen der „Bachelorette“ von 2017, Jessica Paszka, und ihrem damaligen Zweitplatzierten Johannes Haller doch gefunkt haben soll. Beide meldeten sich auffallend oft auf Instagram von gleichen Standorten und sollen auch bereits küssend gesichtet worden sein. Allerdings äußerten sie sich nie offiziell zu ihrem Beziehungsstatus. Bis jetzt: Mit einem Pärchenbild von der Insel Ibiza gaben Haller und Paszka nun ihre Liebe offiziell auf Instagram bekannt.

Das Foto zeigt die beiden eng umschlungen, Paszka schaut in die Kamera, während Haller der 30-Jährigen einen Kuss auf die Wange gibt. Kommentiert ist das Bild lediglich mit einem Herz. Haller postete ein ähnliches Bild und kommentierte dieses ebenso mit einem Herz.

"Die Bachelorette" Jessica Paszka entschied sich im Finale gegen Johannes Haller. Nun sind die beiden doch ein Paar. (2017 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Aus dem „Bachelor“-Universum regnet es Glückwünsche

Zahlreiche Kollegen aus dem „Bachelor“-Universum kommentierten das Bild: So postete Jennifer Lange, die 2019 die letzte Rose von „Bachelor“ Andrej Mangold erhielt (und zuletzt mit ihm im „Sommerhaus der Stars“ für viel Zündstoff sorgte), ebenfalls ein Herz. Clea-Lacy Juhn, die Gewinnerin der siebten Staffel von „Der Bachelor“ im Jahr 2017, schrieb: „Alles Liebe für euch!“ Gerda Lewis, die „Bachelorette“ von 2019, freute sich ebenfalls mit den beiden: „True love has a way of coming back! Alles Liebe euch!“

Mit der "Bachelor"-Kandidaten Yeliz Koc führte Johannes Haller eine On-Off-Beziehung - und nahm mit ihr auch an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil. (2019 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Jessica Paszka hatte sich 2017 im Finale gegen Haller und für den Musiker David Friedrich entschieden. Allerdings trennte sich das Paar nach wenigen Monaten bereits wieder. Haller führte nach seiner Teilnahme bei „Die Bachelorette“ eine turbulente On-Off-Beziehung mit der „Bachelor“-Teilnehmerin Yeliz Koc, das Paar nahm sogar 2019 an der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Inzwischen ist Yeliz Koc mit dem Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht glücklich.