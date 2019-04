Schauspielerin Maike von Bremen kann ihren Beruf aufgrund einer Augen-Erkrankung nicht mehr ausüben. (Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW)

Bereits 2008 stieg Schauspielerin Maike von Bremen aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ aus. Seither spielte die 38-Jährige in verschiedenen Serien mit und stand in diversen Produktionen auf der Theaterbühne. Doch nun droht ihrer Karriere als Schauspielerin das Ende.

In einem langen Post, den sie kürzlich auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte, erklärt Maike von Bremen ihre Situation. „Ich habe jetzt seit 9 Monaten mit meinen Augenlidern zu kämpfen, die chronisch entzündet sind und als Folge dessen zu schmerzenden, trockenen Augen führen. Diesen kontinuierlichen Schmerzen ausgesetzt zu sein und dem Umstand 'ins Auge sehen' zu müssen, dass dies mich als Schauspielerin berufsunfähig macht (da ich mich so nicht mehr schminken darf und auch keine Kontaktlinsen tragen kann) hat mich in starke depressive Verstimmungen schlittern lassen.“

Dass sie durch diesen Umstand nun gezwungen sei, eine Brille zu tragen, könne sie schwer akzeptieren, schreibt von Bremen weiter. Es erinnere sie an ihre Jugend, in der sie wegen ihrer dicken Brillengläser gehänselt worden sei. Sie fühle sich, „als würde ich wie hinter Fensterglas gefangen sitzen und 'der Welt beim glücklich, erfolgreich und schön sein' zusehen“.

Obwohl von Bremen bereits bei verschiedenen Ärzten gewesen sei, gebe es noch keine Lösung für ihr Problem. Nach eigener Aussage soll die Bekanntmachung ihrer Krankheit vor allem ihr selbst helfen, den Ist-Zustand zu akzeptieren. Und auch anderen Betroffenen möchte sie damit Mut machen, wie sie gegenüber „Bild“ erklärt. Menschen, die „auch mit Dingen zu kämpfen haben und sich im Vergleich mit der 'Happy-Heile-Welt' Social-Media Darstellung anderer schlecht fühlen“.