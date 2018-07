Der neue Eigentümer des 21 Hektar großen Anwesens, Thomas Stefes, nutzte die Gelegenheit, die Besucher darauf hinzuweisen, dass der Zugang nur nach persönlicher Absprache erfolgen kann, da er mit seiner Familie das Anwesen mittlerweile bewohnt und die Privatsphäre gewahrt bleiben muss.

Die Vorsitzende der Wählergemeinschaft, Brigitte Aschemann, hofft dennoch auf Einvernehmen, um der Öffentlichkeit diese geschichtsträchtige Schloss-Anlage auch zukünftig noch zeigen zu können – im Rahmen von angemeldeten Führungen und mit dem erforderlichen Abstand. Thomas Stefes verlässt sich dabei auf die Zusammenarbeit mit Hans-Werner Liebig, dem Hüter des Hohehorst-Archivs.

Weitere Stationen und Themen der WG-Radtour waren neue Baugebiete, die Verkehrsproblematik am Sportplatz und an der Kita sowie der Zustand der Radwege. Eine Pause legte die Gruppe am Brunnenhof in Leuchtenburg ein.