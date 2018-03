Immer soll vor allem der eigenen Schöpferkraft Ausdruck verliehen werden.

Bei den Kursen für Kinder, die sie schon seit Jahren anbietet, werden die Sechs- bis Zwölfjährigen aktiv. Und das sehr zur Freude ihrer Eltern, denn nicht nur entsteht dabei eine bunte Vielfalt von Skulpturen oder Objekten oder Bildern oder noch ganz anderen spannenden Formen.

Außerdem gilt Kreativität ja schon seit einigen Jahren als eine der Schlüsselkompetenzen schlechthin. Wer kreativ ist, kann auch fantasievoll mit anderen zusammen arbeiten und spielen, um die Ecke denken und neue Wege finden. Ergo lohnt es sich allemal, etwas zur Förderung des Ideenreichtums des eigenen Nachwuchses zu tun. „Ich möchte, dass die Kinder ihre innere Freiheit erleben und an der Bandbreite derselben arbeiten können“, sagt Nesemann.

Und diese Kreativität lässt sich förmlich anfassen, wenn man in die beiden Ateliers der Stuhrer Künstlerin am Bürsteler Brachland kommt, in dem die Lütten an ihren Schöpfungen arbeiten. Gut versorgt mit Anregungen und Ideen von Anke Nesemann, versuchen die Kurzen, ihre Themen umzusetzen. Davor jedoch stellt die Bildhauerin eine Phase, in der zunächst Wünsche und Vorstellungen gesammelt werden. So entsteht eine Liste, oder auch nur Fragmente. Dazu kommen ausgiebige Spaziergänge in den nahen Wald, bei dem Material und Ideen gesammelt werden können. „Da können wir aus dem Vollen schöpfen bei dem ganzen Anschauungsmaterial des Waldes“, so Nesemann.

Sie sagt: „Das gemeinsame Entdecken und Experimentieren mit verschiedenen Materialien ist mehr als eine festgelegte Kunstpädagogik, hier wird Kreativität und unkonventionelles Denken gefördert – so kann die Faszination des Lernens und der eigenen Beobachtungsgabe gestärkt werden.“ Vor über zwei Jahrzehnten entstand so das fortlaufende Kunstprojekt „Experimentelles Gestalten für Kinder“.

In ihrer eigenen Werkstatt in Bürstel bietet Nesemann diese besonderen Kurse an – und seit Jahren werden die gut nachgefragt. Immerhin geht sie behutsam auf die Neigungen, Persönlichkeiten und Charaktere der Nachwuchskünstler ein. Hinzu kommt, dass sie altersgerecht deren Fähigkeiten im Zeichnen und Malen, Modellieren und anderen künstlerischen Techniken fördert. „Es entstehen Objekte wie Landschaften mit Tieren und Inseln, Städten, Plätzen, Figuren, Masken, Skulpturen, Bilder, Reliefs, Collagen, Modelle und vieles mehr.“

Diese Möglichkeiten, mit so viel verschiedenen Materialien zu arbeiten, sind nicht nur innen in den den beiden Ateliers gegeben. Auch draußen, in dem weitläufigen, fast 1000 Quadratmeter großen Garten, lässt es sich herrlich aktiv werden. Dort können die kreativen Kinder selbstständig und neu denken und übernehmen meist nicht die Denkmuster der Erwachsenen. Im besten Fall übertragen sie deren Erfahrungen und Wissen nicht einfach auf die eigene Lebenssituation, sondern machen eigene Erfahrungen, möglicherweise beschreiten sie manchmal lange und umständliche Wege und kommen hoffentlich zu eigenständigen Ergebnissen.

In einer Zeit, in der es immer schwerer wird, eigene Erfahrungen zu sammeln und sich einen kreativen Freiraum zu erobern, ist es nicht so leicht mit der Kreativität. Kinder spielen auf vorgefertigten eintönigen Spielplätzen mit gleichaltrigen Kindern. Sie leben in kleinen Familien, machen nur noch eingeschränkte Geschwistererfahrungen und stehen eigentlich ständig unter erwachsener Beobachtung. Ihre Welt ist so perfektioniert, dass sie nur noch zu konsumieren brauchen. Umso wichtiger werden solche Kurse.

In den Kinder-Kunst-Kursen der Bildhauerin sind noch Plätze frei, allerdings nimmt Nesemann nicht mehr als zehn Kinder pro Kurs, um sich ihnen ausgiebig widmen zu können. Der nächste Start-Termin ist am 10. April, geht immer dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr und läuft insgesamt zehn Mal.

Fragen beantwortet Nesemann unter 0 42 06 / 97 99 oder mobil unter 01 77 / 5 61 36. Infos auch unter www.ankenesemann.de.