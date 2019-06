Die familiengeführte Firma Lübber besteht seit mehr als 80 Jahren. Mit ihrem großen Fuhr- und Maschinenpark ist sie auf Baustellen in der ganzen Region anzutreffen. (Steffen von Deetzen, AdNord Media)

Die Lübber Erd- und Tiefbau GmbH ist ein ebenso modernes wie

traditionsreiches Syker Familienunternehmen. Es bietet ein brei-

tes Dienstleistungsportfolio für

Privat-, Gewerbe- sowie kommunale Kunden, einen hochmodernen Fuhr- und Maschinenpark und legt stets Wert auf Umweltschutz sowie Recycling.

Das Erd- und Tiefbau Unter-

nehmen Lübber besteht seit 1937. Der Stammsitz befindet sich an der Bassumer Landstraße in Syke. In dritter Familiengeneration wird die Firma von dem Ehepaar Gabriele Lübber-Franz und Reiner Franz

geleitet. Auch die vierte Generation ist mittlerweile im Betrieb tätig.

Die Schwerpunkte des Unter-

nehmens liegen im Kanalbau, Pflasterarbeiten, Abbruch, Ent-

sorgung und Recycling, Erd- und Tiefbau, Logistik sowie dem

Verkauf von Schüttgütern. Mehr

als 50 Mitarbeiter arbeiten im

Stammsitz in Syke, auf dem großen Recyclingplatz in Weyhe oder sind mit dem Fuhrpark unterwegs zwischen firmeneigenen Sandgruben und den zahlreichen Baustellen der Auftraggeber.

Im Bereich Kanalbau ist die

Lübber GmbH sowohl für öffent-

liche als auch private Auftraggeber tätig, kümmert sich um die fach-

gerechte Neuverlegung oder

Teilsanierung von Regen- und Schmutzwasserkanälen, legt Hausanschlüsse und erschließt komplette Neubaugebiete. Pflasterarbeiten – ob Gewerbeimmobilien, komplettes Baugebiet oder einzelnes Bauvorhaben – gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum.

Die Firma ist außerdem zerti-

fizierter Partner für Abbruch und Recycling. Die Arbeiten werden an Gebäuden jeglicher Art und Größe ausgeführt. Das Abbruchgut wird sortiert, getrennt, abtransportiert und entsorgt. Dank ausgebildeter Abbruchspezialisten, eines komplexen Fuhr- und Maschinenparks sowie dem firmeneigenen Re-

cyclingplatz wird ein effizienter

Gebäudeabbruch garantiert.

Die Syker Firma verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im

Erd- und Tiefbau. Schon bei der Planung eines Projektes leisten die Fachleute ihren Beratungsbeitrag. Außerdem unterhält das Unter-

nehmen einen entsprechenden Fuhr- und Maschinenpark auch für umfangreiche Bauvorhaben. Ob klein, ob groß – die firmeneigene Logistik bildet jedes Bauprojekt

effizient ab.

Der Maschinenpark besteht aus vielen unverzichtbaren Generalisten, die auf nahezu allen Baustellen zum Einsatz kommen. Die Maschinen sind immer auf dem neuesten Stand der Technik und zumeist auch in mehrfacher Ausführung vorhanden. Dadurch kann das

Lübber-Team flexibel auf Kundenwünsche reagieren und hat bei

anfallenden Reparaturen immer wenigstens ein Ersatzgerät einsatzbereit.

Der Fuhrpark umfasst rund

30 Fahrzeuge und versetzt das Team in die Lage, große Erdmassen zu

bewegen. So werden zahlreiche Baustellen in der Region mit den benötigten Schüttgütern versorgt. Auch für die fachgerechte Auf-

arbeitung und Entsorgung ist

die Lübber GmbH mit einem

leistungsstarken Maschinenpark ausgestattet. Ob Kehrmaschine,

Kettenbagger in diversen Größen, lasergesteuerte Raupe oder Rad-

lader mit Wiegetechnik – für jede Aufgabe und Baustellengröße ist die richtige Maschine vorhanden.

Auf dem großen und verkehrsgünstig an der Autobahn gelegenen Lager- und Recyclingplatz der Firma Lübber am Wieltdamm 1

in Weyhe bekommen Privat- und

Gewerbekunden Schüttgüter in nahezu jeder beliebigen Menge und in unterschiedlichster Körnung: Feinen Sand, groben Schotter,

gesiebten Mutter- oder Füllboden ebenso wie Kies in unterschied-

lichen Körnungen für Estrich oder Fundamente. Außerdem lagern dort Natursteine und auf Wunsch sind Findlinge für die individuelle Außengestaltung erhältlich.

Außerdem wird am Wieltdamm Bauschutt, Boden und Beton zur Entsorgung und zum Recycling

angenommen. Allein in Deutschland fallen pro Jahr fast 90 Millionen Tonnen mineralische Bau-

abfälle an. Recycling ist daher für Lübber schon seit Jahren ein wichtiges Thema. Durch professionelle Aufbereitung werden so viele

Materialien wie möglich wiederverwertbar gemacht und Unbrauchbares umweltgerecht entsorgt. Dafür arbeitet das Team mit mobilen Brech- und Siebanlagen. Das güteüberwachtes Recyclingmaterial wird im Baugewerbe

wieder verwendet.

Für Bauvorhaben und Entrümpelungen können Kunden bei

Lübber einen Leihcontainer ordern. Kleine und größere Schutt- und Abfallmengen sind so zu fairen Preisen in den Griff zu bekommen. Der Containerdienst verfügt über diverse Spezial-Lkw für den

Transport der Behälter und die

Fahrer werden jedes Jahr im

Umgang mit Abfall und Entsorgung geschult. Auf diese Weise wird die Umwelt geschont.

Weitere Informationen gibt es online unter www.luebber.de sowie unter

Telefon 0 42 42 / 5 06 96. Der Lager- und Recyclingplatz am Wieltdamm 1 in Weyhe ist montags bis freitags von

7.30 bis 16 Uhr geöffnet.