Matthias Lühmann schleift Sägeketten. Nur gleichmäßig geschliffene Ketten sind sicher, sagen die Experten. Im Geschäft finden Kunden eine große Auswahl an Stihl-Modellen. (Ralf Lieske)

Die Axel Jülicher GmbH ist einer der ältesten Stihl- Dienste Deutschlands. Ursprünglich umfasste die Zusammenarbeit auch die Produktion von Kronen für Erdbohrgeräte. Die dazugehörige Maschine stellt Ehlers heute in seinem Museumsbereich aus.

In den 1960er-Jahren gründete Axel Jülicher das Fachgeschäft für Maschinen und Werkzeuge im Buntentorsteinweg. Der 52-jährige Ehlers wuchs in der Neustadt auf und erinnert sich noch daran, dass er als Jugendlicher gern seinen Vater in die Werkstatt begleitete, wenn der Rasenmäher zur Wartung musste. Vor zehn Jahren übernahm er die Position des geschäftsführenden Gesellschafters. Der Betrieb ist heute unter gleichem Namen in der Hemelinger Hahnenstraße 19 ansässig.

Ein treuer Kunde hat für das Unternehmen eine Tafel angefertigt, die Geschäftsführer Andreas Ehlers im Geschäft aufgehängt hat. (Ralf Lieske)

Mit seinem Mitgesellschafter Matthias Lühmann, der für die Technik verantwortlich ist, und den acht Mitarbeitern meistert Ehlers das Tagesgeschäft. Das besteht zu rund einem Viertel aus dem Verkauf und der Vermietung von Maschinen – nach wie vor speziell der Marke Stihl. Der wichtigste Baustein ist die Werkstattarbeit. Genau in diesem Sektor meldet der Unternehmer einen akuten Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Vorzugsweise suche er einen Elektromaschinenbauer oder Landmaschinenmechaniker, sagt er.

Wenngleich in der Werkstatt noch eine Motorenwickelei existiert, ist der Arbeitsschwerpunkt längst die Wartung und Instandsetzung verschiedener Geräte – von der kleinen Bohrmaschine über

Rasenmäher bis zu großen Stromerzeugern. Beispielsweise fliegen jeden Donnerstag die Funken in der Werkstatt: Dann ist Sägeketten- Schleiftag. Je nach Länge der Kette kostet der Service inklusive Reinigung ab 6,50 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. „So wird das Arbeiten mit der Kettensäge wieder sicher“, sagt Ehlers.

Außer dem Verkauf, der Vermietung und dem Service für die Stihl- Produkte bietet die Firma dieses Portfolio für elektrische Muffenschweißgeräte von Friatec an. Mit ihnen werden Versorgungsleitungen hergestellt. Ebenfalls zum Leistungsspektrum gehört der Verkauf und die Vermietung von mobilen Stromerzeugern mit Leistungen von ein bis 14 Kilowatt. Die überwiegend gewerblichen Kunden versorgen damit unter anderem Baustellen.

Großes Einzugsgebiet

In den vergangenen Jahren lieferte der Innungsbetrieb schallgedämpfte Stromerzeuger zur Energieversorgung der Elektroinnung-Festwagen für den Freimarktumzug. Das Einzugsgebiet von der Axel

Jülicher GmbH reicht über die Grenzen der Hansestadt hinaus: von Emden über Bremerhaven bis kurz vor Hamburg. Obwohl die Kunden in der Regel zu dem Unternehmen fahren, organisieren die Geschäftsführer auf Wunsch die Abholung und Lieferung von Geräten. Das Angebot wird Ehlers zufolge aufgestockt: Eine neue Maschine bereichert künftig das Portfolio. Dabei handelt es sich um eine Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung von Stihl. Das Modell MS 500i beschleunigt die Kette in nur 0,25 Sekunden von Null auf 100 Stundenkilometer.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.axel-juelicher.de.