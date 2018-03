London

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Experten prüfen Gift-Vorwürfe

dpa

London. Proben des bei dem Attentat auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal verwendeten Gifts werden von unabhängigen Experten untersucht. Vertreter der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag werden bereits an diesem Montag in Großbritannien erwartet, teilte das Außenministerium in London am Sonntag mit.