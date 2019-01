Eine davon ist die Jürgen Schulze GmbH für Heizung-Sanitär-Solar. Inhaber Stefan Schulze und sein Team betreuen einen großen Kundenkreis in Bremen und umzu.

Bei dem Unternehmen aus der Neustadt macht sich derzeit das kalte Wetter durch Notdienstanfragen bemerkbar. Wer es gar nicht erst zum Ausfall kommen lassen möchte, sollte seine Heizung regelmäßig vom Profi unter die Lupe nehmen lassen. „Die jährliche Wartung ist sehr wichtig“, sagt Schulze. Ist ein noch funktionierendes System schon betagt, sollte man den Austausch rechtzeitig mit dem Fachbetrieb planen. „Die warme Jahreszeit ist dafür ideal“, erläutert der Fachmann.

Die mögliche finanzielle Unterstützung durch die KfW-Förderbank für energieeffizientes Sanieren ist den meisten Menschen Schulze zufolge inzwischen bekannt: „Darauf legen sie großen Wert. Wir arbeiten mit einem erfahrenen Energieberater zusammen, der bei der KfW gelistet ist. Der Antrag wird in der Regel recht schnell bearbeitet“, sagt er.

In seiner langjährigen Berufspraxis hat sich der Unternehmer ein eigenes Netzwerk in der Bremer Region aufgebaut, aus dem sich viele Kooperationen ergeben.Wenn die Heizungsexperten ein neues System installieren, sorgen sie gleichzeitig dafür, dass dieses perfekt auf den Energiebedarf des jeweiligen Haushalts eingestellt ist. „Vom Energieberater bekommen wir die exakten Daten, welche Heizleistung für welchen Raum benötigt wird.“ Ist das neue System installiert und eingestellt, behält die Firma es auf Wunsch digital im Blick, um Störungen sofort festzustellen und zu handeln. „Dafür braucht der Hausbesitzer W-Lan und die App des Herstellers, die er sich herunterlädt“, erläutert Schulze. „Aus Datenschutzgründen benötigen wir zudem eine Unterschrift, damit wir auf die Anlage schauen dürfen. Danach beobachten wir mit einem Ampelsystem den Zustand: Bei Grün ist alles in Ordnung, Gelb bedeutet eine anstehende Wartung und bei Rot liegt eine Störung vor.“ Über die App aktualisiert sich die Software des Heizgeräts, bei Störfällen außerhalb der Geschäftszeiten wird der Notdienst beauftragt. „Ein Service, den viele schätzen“, sagt der Heizungsprofi.

Haushalte mit einer alten Ölheizung nehmen einen Systemaustausch häufig zum Anlass, den Energieträger zu wechseln, damit der Öltank verschwindet und sie keine Brennstofflieferungen mehr benötigen. „Der genaue Zeitrahmen hängt von Wesernetz ab, bei dem der Gasantrag gestellt werden muss“, erläutert der Handwerksmeister. „Wenn der Gaseinlass im Haus ist, können wir loslegen. Für ein Einfamilienhaus brauchen wir ungefähr zwei Tage.“ Gas sei nicht nur günstiger als Öl, sondern laut Schulze auch in der Heizflamme besser modulierbar.

Der Inhaber engagiert sich seit Jahren für den Handwerksnachwuchs. Zu seinem zwölfköpfigen Team gehören derzeit drei Auszubildende zum Anlagenmechaniker. Neu im Büro ist Florian Eickhoff, der 2018 seine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement begonnen hat.

Die Jürgen Schule GmbH, Neustadt-

wall 14a, übernimmt auch Badsanierungen und -neugestaltungen. Die Firma ist telefonisch unter 50 56 54 zu erreichen. Infos gibt es im Internet unter www.heizung-schulze.de.