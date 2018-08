Für die Geschäftswelt ist jetzt die Zeit gekommen, um zu prüfen, an welcher Stelle der Betrieb noch Anpassungs-, Änderungs- und Erarbeitungsbedarf hat, damit die neue Datenschutzgrundverordnung reibungslos gemeistert werden kann.

In Kooperation mit der Volksbank Osterholz-Bremervörde lädt die LiLi Live deshalb herzlich zum Vortrag „Datenschutz im Betrieb“ mit der Datenschutzbeauftragten Andrea Vogelsang ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. August, um 19 Uhr in den Räumen der Volksbank in der Hauptstraße 77 in Lilienthal statt. Behandelt werden sollen an diesem Abend folgende Fragen: Datenschutzbeauftragte/r: Wann benötige ich eine/n? Datenschutzerklärung und Belehrungen: Alles beim Alten? Sanktionen: Wer ist verantwortlich und haftbar? Begriffe: Was bedeuten Betroffenenrechte, Verarbeitungstätigkeiten und Co.? Homepage und Soziale Netzwerke: Was ist wie anzupassen? Was ist mit Fotos? Kunden- und Mitarbeiterdaten: Wann muss ich welche Daten wie schützen?

Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei. Da die Plätze begrenzt sind, wird um verbindliche Anmeldung mit Personenanzahl und Namen unter der E-Mail-Adresse info@lili-live.de bis zum 7. August gebeten.

Die Referentin Andrea Vogelsang ist seit neun Jahren Datenschutzbeauftragte und Mitglied im Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands. Zudem ist sie seit 20 Jahren EDV-Dozentin mit Schwerpunkt „Internetsicherheit und Informationstechnologien“. Sie weiß: „Man kann immer noch spüren, dass nicht allen der Umfang und die Tragweite der neuen Datenschutz-Grundverordnung, welche als verbindliche, rechtliche Regelung in Kraft getreten ist, bewusst ist.“