In ihrer Anwaltskanzlei in Syke-Barrien unterstützt Alexandra Kaltenbrunn ihre Mandanten in jeglichen Lebenslagen. (Anika Seebacher)

Hinzu kommt das Erbrecht – und seit neuestem die Aufgaben einer Notarin. Doch eigentlich ist die 47- Jährige noch mehr: Seelsorgerin für diejenigen, die einen Verlust erlitten haben. „Ich berate meine Mandanten in rechtlichen Fragen. Aber wenn sie zu mir kommen, ist ihre Welt oft zusammengebrochen“, sagt Kaltenbrunn.

Der erste Kontakt zur Anwaltskanzlei in Syke-Barrien erfolgt meist telefonisch. Bei einer Erstberatung vor Ort eruiert die Juristin zunächst die Lage und leitet weitere Schritte ein. „Ein erstes Treffen wird nach dem Aufwand berechnet, kostet aber maximal 190 Euro netto“, erläutert Kaltenbrunn.

Beistand für Kinder

Ihr Ziel ist es, in der Mehrzahl ihrer Fälle eine außergerichtliche Lösung zu finden. „Wenn kein Weg daran vorbeiführt, begleite ich meine Mandanten bei Gericht“, erläutert Kaltenbrunn. Dort enden ihr zufolge rund 80 Prozent der Prozesse in einem Vergleich. Bei Scheidungsfällen ist die Sykerin nicht nur Anwältin. Sie wird in einigen Fällen vom Amtsgericht der Hachestadt zum Verfahrensbeistand berufen und vertritt in dieser Funktion die Interessen von Kindern zwischen drei und 17 Jahren. Diese Tätigkeit ermöglicht der Rechtsanwältin es, die Kinder in streitigen Fällen anzuhören.

Komplettiert wird die Kanzlei in Barrien von den drei Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten Margarita Perret, Manuela Kruse und Daniela Schneider. Selbstständig gemacht hat Kaltenbrunn sich 2006 in Barrien, nach dem Jurastudium in Marburg sowie einer Anstellung in einer Syker Kanzlei.

Die Anwaltskanzlei Kaltenbrunn in der Barrier Straße 3 hat montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Erreichbar ist die Kanzlei unter Telefon 04242/

1 68 19 80 oder per E-Mail an info@kanzlei-kaltenbrunn.de.