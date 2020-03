Mehrere Autos in Flammen

Explosion im Gewerbegebiet Oslebshausen

Wilhelm Pischke und Jan-Felix Jasch

Eine Explosion und eine 10 Meter hohe Stichflamme hat die Feuerwehr am Freitagabend in ein Gewerbegebiet in Bremen-Oslebshausen geführt. Dort brannten mehrere Fahrzeuge, ein Schrottplatz und eine Lagerhalle.