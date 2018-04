Lula verließ am Sonnabend den Sitz der Metallarbeitergewerkschaft in São Paulo und nahm an einer Messe für seine im vergangenen Jahr verstorbene Ehefrau Marisa Letícia teil. Nach dem Gottesdienst wollte sich Lula in Polizeigewahrsam begeben, wie die Zeitung „O Globo“ unter Berufung auf Vertraute des Ex-Präsidenten berichtete.