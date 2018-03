Park, die sich als Opfer eines „politischen Rachefeldzugs“ sieht, blieb dem Gerichtstermin erneut fern. Ein Urteil wird für Ende März oder Anfang April erwartet. Dann muss Park vor Gericht erscheinen.

Die Ex-Staatschefin war im März des vergangenen Jahres vom Verfassungsgericht des Amtes enthoben worden. Ihrer Absetzung waren monatelange Straßenproteste vorausgegangen. Eine Schlüsselfigur in dem Skandal ist die umstrittene Park-Freundin Choi Soon Sil, die vor zwei Wochen zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. Die Richter sahen es in dem Prozess gegen Choi als erwiesen an, dass beide Frauen zusammengearbeitet hatten, um Unternehmen wie der Samsung-Gruppe Zahlungen an die Organisationen der Präsidenten-Freundin abzunötigen.