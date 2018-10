Nach Yared Dibaba, Joey Kelly und einigen anderen reiht sich nun

der einstige Fußballbundesliga-

Schiedsrichter Peter Gagelmann in die Reihe der bekannten Persönlichkeiten ein, welche die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (ISU) zu ihrer Öffentlichkeitsveranstaltung einlädt. Am Montag, 5. November, um 19.30 Uhr hält der ehemalige Referee und heutige Sky-Experte im Gasthaus Nobel Moordeich einen Vortrag zum Thema „Mentale Stärke und Entscheidungen“. Dabei wird er unter anderem auf Fragen wie

„Warum fällt es oft schwer, Entscheidungen zu fällen?“ oder„Konzentration und Hochdruck, Entschlossenheit trotz Zweifel – wie gelingt das?“ eingehen. „Diese und andere Fragen gehören häufig zum Arbeitsalltag, insbesondere für

Firmeninhaber und Führungskräfte“, sagt ISU-Sprecher Henning

Sittauer. Anmeldungen für die kostenlose Veranstaltung sind bis Freitag, 26. Oktober, per E-Mail an info@isu-stuhr.de möglich.

Auch wenn das Weihnachtsfest gefühlt noch weit weg ist, laufen bei der Interessengemeinschaft die Vorbereitungen für die Adventszeit bereits auf Hochtouren. So können sich die Stuhrer etwa wieder auf den beliebten Adventskalender inklusive Verlosungsaktion freuen. Das Projekt initiiert die ISU gemeinsam mit der Brinkumer Interessengemeinschaft, dem Unternehmerinnen-

Forum sowie der Gemeinde Stuhr zugunsten der Fördervereine der

KGS Stuhr-Brinkum und der Grundschule Stuhr-Brinkum. Der Adventskalender ist ab Donnerstag,

18. Oktober, für fünf Euro in ausgewählten Geschäften, der Brinkumer Geschäftsstelle des WESER-

KURIER sowie den Filialen der Kreissparkasse und Volksbank erhältlich. Jeder Kalender ist mit einer Gewinnnummer versehen und hinter jedem Türchen verbergen sich mindestens drei Preise. Welche Nummer gewonnen hat, wird vom 1. bis 24. Dezember täglich in der Tagespresse sowie unter www.stuhr.de, www.big-brinkum.de, www.isu-stuhr.de und www.ufo-stuhr.de bekannt gegeben.