Sascha Hehn wird von Florian Silbereisen beerbt. Doch das scheint dem ehemaligen "Traumschiff"-Kapitän nicht zu gefallen. Er hatte eine andere Besetzung im Sinn ... (ZDF / Dirk Bartling)

Mit der Neubesetzung des prominentesten TV-Kapitäns Deutschlands sind nicht alle zufrieden. Dass Florian Silbereisen bald das ZDF-„Traumschiff“ über die Meere lenkt, löste in der TV-Branche überraschend viel Widerspruch aus. Auch der Vorgänger im Amt, Sascha Hehn, scheint kein Silbereisen-Fan zu sein. Er hätte gerne jemand anderen in der Rolle gesehen.

Gegenüber der Münchner „tz“ ließ der 64-Jährige wissen, Hardy Krüger jr. wäre in seinen Augen die perfekte Wahl gewesen. „Der wäre super“, schwärmt Hehn, der beteuert: „Ich hatte ihn vorgeschlagen.“ Hehn selbst hat nach fünf Jahren seinen Job beim ZDF-„Traumschiff“ aufgegeben. Hardy Krüger jr. war schon mehrfach an Bord und Hehn betont, warum er so gut gepasst hätte: „So ein Kapitän sollte eine Portion Mut mitbringen, sich mit Drehbüchern auseinandersetzen und diese versuchen, einigermaßen in die Spur zu bringen.“ Die getroffene Entscheidung kommentiert er sarkastisch: „Vielleicht fällt dem ZDF ja noch etwas Verrückteres ein, vielleicht Florian Silbereisen ... Dann wird's natürlich eine ganz andere Nummer.“

Hardy Krüger jr. war ebenfalls im Gespräch um die Rolle des ZDF-"Traumschiff"-Kapitäns. (Christian Marquardt/Getty Images)

Hardy Krüger jr. nimmt's sportlich

Hardy Krüger jr. scheint es weit gelassener zu sehen, dass er nicht der neue Schiffsführer wird. Im Magazin „Bunte“ wird sein Management mit versöhnlichen Worten zitiert: „Florian ist ein super Entertainer. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Spaß mit den Kollegen. Und allzeit gute Fahrt.“

Sascha Hehn traf schon 2017 auf dem "Traumschiff" auf Florian Silbereisen. Laut Münchner "tz" erklärt der ehemalige Schiffsführer, er habe Hardy Krüger jr. als Kapitäns-Nachfolger vorgeschlagen: „Der wäre super.“ (ZDF / Dirk Bartling)

Florian Silbereisen wird voraussichtlich erst Weihnachten als Kapitän zu sehen sein. Erste „Traumschiff“-Erfahrung konnte der Sänger aber schon als Gast im Jahr 2017 sammeln. Silbereisen schwärmt laut „Bild“ von seinem neuen Engagement. Es sei eine Herzensangelegenheit: „Das 'Traumschiff' hat einen Kapitän verdient, der diese Rolle auch lebt und voll hinter der Serie steht. Einen Kapitän, der das Schiff durch alle Stürme manövrieren möchte. Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft!“