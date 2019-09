Schauspielerin Tanja Lanäus auf dem Laufsteg einer Modenschau 2016 in Düsseldorf. Mittlerweile ist der ehemalige "Verbotene Liebe"-Star 48 Jahre alt. 1999, vor 20 Jahren, ließ sie sich zum letzten Mal vom "Playboy" fotografieren. (2016 Getty Images)

Seit 22 Jahren ist Tanja Lanäus mit ihrem Mann Alex verheiratet, das Paar hat zwei Kinder. Offenbar hatte der Familienrat nichts dagegen, dass sich der ehemalige „Verbotene Liebe“-Star 20 Jahre nach seiner Erstenthüllung noch einmal vor die Linse eines „Playboy“-Fotografen begibt. „Ich fühle mich rundum wohl und hatte überhaupt kein Problem damit gehabt“, denkt Lanäus mit tiefenentspannter Stimme in einem Video auf der Webseite des „Playboy“ an das Foto-Shooting zurück.

Tanja Lanäus, die man fast schon als „die“ deutsche Soap-Veteranin schlechthin bezeichnen kann, war auch in „Unter uns“ und „Alles was zählt“ Teil des Casts. Nun ziert die Endvierzigerin mit strahlendem Lachen in aufgeknöpften Hot Pants sowie knappem weißen Unterhemd den Titel der neuen „Playboy“-Ausgabe. Ab 12. September kann man sie am Kiosk erwerben.

Tanja Lanäus und ihr Mann Alex auf einer Mode-Veranstaltung 2017 in Düsseldorf. (2016 Getty Images)

Auf ihrer Instagram-Seite schrieb Tanja Lanäus: „Genau 20 Jahre sind vergangen, und da dachte ich, ich mach's noch einmal. Genauso wie damals fühle ich mich immer noch sauwohl in meiner Haut, und genauso wie damals freut sich noch immer der gleiche Kerl am meisten über die Bilder (I love you)“. Die Reaktionen ihrer Fans fielen positiv, teils euphorisch aus. Alles richtig gemacht, möchte man meinen.