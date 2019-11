Kinderfasching Vegesack (Maximilian von Lachner, Maximilian von Lachner / www.maximilianvonlachner.de)

Wenn im Dezember das Licht im Saal des Gustav-HeinemannBürgerhauses erlischt, um die Bühne für eine märchenhafte Welt mit fantastischen Wesen freizugeben, beginnt die Weihnachtsgala des Circus Tohuwabohu.

Am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. De-

zember, jeweils um 15.30 Uhr machen sich mehr als 150 Mitwirkende im Alter von drei

bis 58 Jahren zu einer Reise in das „Winter-

wunderland“ auf – so der Titel der dies-jährigen Gala. Zirkusleiterin Mareike Talg

verspricht „kugellaufende Schneemänner, balancierende Eisbären, kunstradfahrende Elfen, jonglierende Pinguine und fliegende Sterne“. Diesen Fabelwesen begegnet die Hauptfigur Lia in der von Talg und ihrer Kollegin Joanne Pot D’or ersonnenen Handlung auf dem Weg durch den Zauberwald. Die Protagonistin entdeckt eine farbenfrohe, magische Zirkuswelt voller Artistik, Akrobatik, Poesie und Magie. Dafür sorgen neben den liebevoll handgenähten Kostüme auch eine Inszenierung mit Lichtern, Klängen und Livemusik.