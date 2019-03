Früherer Turner

Fabian Hambüchen sieht sich als „Tanzbär“

Am Reck war er ein König, sein Können auf der Tanzfläche stuft Fabian Hambüchen nicht ganz so hoch ein. Und so macht der früherer Turner auch ein Bogen um Dance-Shows.