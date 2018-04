Facebook hat angekündigt, die vom Datenmissbrauch betroffenen Nutzer zu informieren. (dpa)

Wie Mitte März bekannt wurde, sind sie Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzer weltweit, darunter bis zu 310.000 in Deutschland, ohne deren Wissen an das britische Unternehmen Cambridge Analytica gelangt. Jetzt hat Facebook angekündigt, alle womöglich von dem Missbrauch Betroffenen mit einem Hinweis im Newsfeed zu informieren.

Auch alle anderen Nutzer sollen informiert werden über von ihnen installierte Apps, denen sie Zugriff auf ihre Daten gewährt haben. Im Newsfeed werde im Laufe dieses Monats ein Tool angezeigt, das diese Apps auflistet und eine "einfache Möglichkeit" bietet, die Erlaubnis zur Nutzung der Daten zu entziehen, kündigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg an.

Die Analyse-Firma kam über eine von dem Cambridge-Professor Aleksandr Kogan 2013 entwickelte Psychologie-Umfrage-App an die Daten. Rund 300.000 Facebook-Nutzer haben diese App nach Auskunft von Facebook seinerzeit installiert. Die damalige Funktionsweise von Facebook erlaubte es einer solchen App, auch an Informationen über die Freunde der Umfrage-Teilnehmer zu gelangen. Das erklärt die hohe Zahl der Betroffenen.

Mit Hilfe der Daten der Facebook-Nutzer soll Cambridge Analytica vor zwei Jahren Einfluss auf die Entscheidung der Wähler bei der US-Präsidentschaftswahl genommen haben. In den USA sind womöglich bis zu 70,6 Millionen Facebook-Nutzer von dem Missbrauch betroffen.

Bereits 2014 sei die Facebook-Plattform umgebaut worden, um missbräuchliche Apps zu verhindern, betonte CEO-Zuckerberg in einer am 26. März auf Facebook Deutschland verbreiteteten Mitteilung. Zuckerberg kündigte zudem weitere Maßnahmen an. So würden alle Apps, "bei denen verdächtige Aktivitäten erkennbar sind, einer vollständigen Prüfung" unterzogen. Entwickler, die dem nicht zustimmen, würden gesperrt. Dazu werde generell der Datenzugriff von Apps eingeschränkt.

Sind Sie von dem Datenmissbrauch betroffen? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de. Wir sind sehr daran interessiert, wie Sie als Betroffener über den Datenskandal denken.