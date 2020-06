Facebook hat einen bezahlten Trump-Beitrag gelöscht, weil darin ein NS-Symbol verwendet wurde. (Facebook)

Das soziale Netzwerk Facebook hat eine Werbeanzeige von US-Präsident Donald Trump gelöscht. Dort wird ein Symbol verwendet, das die Nationalsozialisten in Konzentrationslagern verwendet hatten. Der Beitrag habe die Regeln gegen „organisierten Hass“ gebrochen, wie ein Facebook-Sprecher mitteilte. Ohne Kontext dürfe ein Symbol einer „verbotenen Hassgruppe“ nicht verwendet werden. Zuvor wurde der Beitrag online heftig kritisiert - jüdische Gruppen zeigten sich empört.

In mehreren bezahlten Postings - letztlich Online-Werbeanzeigen - verunglimpft Trump die „Black Lives Matter“-Domonstranten als „linksextreme Mobs“, welche amerikanische Städte zerstören würden. In einem der Beiträge verwendeten die Grafiker ein umgekehrtes rotes Dreieck als Bild - ein Nazi-Symbol, mit dem Hitlers Schergen politische Gefangene kennzeichneten - darunter Kommunisten und Sozialdemokraten.

Facebook entschied sich zur Löschung des Beitrags inmitten einer intensiven US-Debatte über die Grenzen der Meinungsfreiheit in sozialen Medien. Der Internet-Gigant war heftig in die Kritik geraten, als es einen Beitrag Trumps unkommentiert stehen ließ, in dem der US-Präsident Demonstranten mit Gewalt drohte. Twitter hatte den gleichen Beitrag als „gewaltverherrlichend“ gekennzeichnet.