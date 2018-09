Facebook steigt in das Geschäft mit Dating-Services ein. In Kolumbien können Nutzer die neuen Funktionen nun erstmals testen. (Christiana Rivers / Unsplash)

Vor wenigen Monaten kündigte Facebook an, in das Geschäft der Partnerbörsen einsteigen zu wollen. Nun ist es so weit: Der neue Dating-Service des sozialen Netzwerks geht in die Testphase - bisher allerdings nur in Kolumbien. Am Test dürfen alle volljährigen kolumbianischen Facebook-Nutzer teilnehmen. Diese brauchen sich keine Sorgen zu machen, unfreiwillig verkuppelt zu werden. Im Gegensatz zu manch anderen neuen Funktionen in der Vergangenheit gibt es ein Opt-In-Verfahren. Die Teilnahme ist komplett freiwillig, und die Nutzer müssen dieser explizit zustimmen.

Für den Service wird keine eigene App benötigt. Die neuen Features sind etwas versteckt in der Standard-App zu finden - und auch nur dort. Denn in der Browser-Version ist der Dating-Service nicht zu finden. Für die Teilnahme muss der Vorname und das Alter angegeben, zudem eine Mini-Biografie verfasst werden. Für das eigene Dating-Profil braucht es außerdem maximal neun Fotos sowie Antworten auf diverse Fragen wie etwa: „Wie sieht dein perfekter Tag aus?“ Damit niemand flunkert, fragt Facebook auch nach dem Aufenthaltsort und gleicht ihn mit den GPS-Daten des Geräts ab.

Die Dating-Plattform Tinder bekommt Konkurrenz durch Facebook. (Leon Neal/Getty Images)

Ein eigens entwickelter Algorithmus versucht, passende Partner zu finden und zusammenzubringen, unter anderem über die Auswertung von „Likes“ und weiteren Informationen. Das könnte recht gut klappen - immerhin hat kaum ein Unternehmen mehr Daten über seine Nutzer als Facebook. Und auch sonst dürften sich schon einige glückliche Paare über das soziale Netzwerk kennengelernt haben. Treffender als Produktmanager Nathan Sharp kann man es wohl kaum formulieren: „Dating ist ein Nutzungs-Verhalten, das wir schon seit längerer Zeit auf Facebook beobachten konnten.“