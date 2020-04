Facebook warnt Nutzer im Nachhinein, wenn diese Falschinformationen zum Coronavirus "geliked" hatten. (Facebook)

Facebook verstärkt seinen Kampf gegen Falschinformationen zur Corona-Pandemie. Wie ein Sprecher des sozialen Netzwerks mitteilte, würden Nutzern, die falsche Informationen zum Coronavirus geteilt, „geliked“ oder kommentiert hatten, im Nachhinein Warnhinweise angezeigt. Es handle sich dabei um Beiträge, die Facebook für so gefährlich hielt, dass sie gelöscht wurden. Hunderttausender solcher Beiträge seien bereits entfernt worden, hieß es.

Fortan bekommen Nutzer dann die Aufforderung angezeigt: „Hilf deinen Freunden und deiner Familie, Fehlinformationen zum Coronavirus zu identifizieren“. Außerdem: Ein Link zu einer „Myth Busters“-Seite der WHO. Facebook habe laut eigenen Angaben seit Beginn der Pandemie zwei Millarden Nutzer auf das eigene Coronavirs-Informationszentrum weitergeleitet, welches eine Samlung verlässlicher Informationen enthält.

Mit diesem Schritt wird Facebook erstmals Warnhinweise auch im Nachhinein und als Reaktion auf das Nutzerverhalten einblenden. Wer das für übertrieben hält: In Großbritannien hatten Unbekannte mehrere Mobilfunkmasten angezündet. Zuvor hatte sich die Falschinformation, der Mobilfunkstandard 5G würde das Coronavirus verbreiten, millionenfach in sozialen Netzwerken verbreitet. Zudem zeigt eine neue Studie, dass nachträgliche Korrekturen Menschen eher an Flaschinformationen zweifeln lassen, mit denen sie in Kontakt gekommen waren.

Die Nichtregierungsorganisation „Avaaz“ hat in den vergangenen Wochen 104 Falschinformationen zum Coronavirus in sechs Sprachen analysiert und schätzt, dass diese rund 117 Millionen Mal betrachtet wurden. Dies sei allerdings wohl nur die Spitze des Eisbergs.