Mark Zuckerberg bestreitet, von der Zusammenarbeit mit der PR-Agentur "Definers Public Affairs" gewusst zu haben. (Facebook)

Große Aufregung in der Tech-Branche: Laut „New York Times“ soll Facebook mithilfe einer PR-Firma „Schmutzkampagnen“ gegen Kritiker und Konkurrenten gefahren haben. Nun äußern sich die Verantwortlichen des sozialen Netzwerks und weisen jede Verantwortung von sich. Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Geschäftsführerin Sheryl Sandberg wussten demnach nichts von dem Vertrag mit der Agentur. Man habe erst durch den Zeitungsbericht von den Vorwürfen erfahren. Zuckerberg stritt in einer Telefonkonferenz mit Journalisten mehrfach jede Beteiligung ab: „Jemand aus unserem Kommunikationsteam muss sie angeheuert haben.“Überprüfen werde man die Beziehungen zu externen Auftragnehmern dennoch: „Diese Art von Unternehmen mag in Washington normal sein, aber Facebook sollte mit solchen Firmen nicht zusammenarbeiten.“ In einer Stellungnahme teilte Facebook mit, man habe den Vertrag mit „Definers Public Affairs“ beendet.

In dem Bericht der „New York Times“ heißt es, Facebook habe die PR-Agentur „Definers Public Affairs“ beauftragt, negative Berichte über Konkurrenten wie Google und Apple zu streuen. Zudem seien offenbar Journalisten kontaktiert und ermutigt worden, sich die Finanzierung der Facebook-kritischen Organisation „Freedom of Facebook“ genauer anzusehen. Die Mittel sollen angeblich von Groß-Investor George Soros stammen - ausgerechnet eine Hassfigur der US-Rechten.