Das britische Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica war Auslöser im bislang größten Skandal um das soziale Netzwerk Facebook. (Chris J Ratcliffe/Getty Images)

Es ist eine beispiellose Aktion in der Geschichte des britischen Parlaments: Nur weil ein Geschäftsmann, der in den USA gegen Facebook klagt, sich in London befand, konnte der zuständige Digitalausschuss sein Auskunftsbegehren geltend machen. Der Ausschuss ist mit der Aufklärung des Datenskandals um die britische Firma Cambridge Analytica befasst und will herausfinden, welche Rolle Facebook dabei spielte.

Wie der „Guardian“ berichtet, habe ein „Sergeant-at-Arms“ Ted Kramer, Gründer und Chef der Firma Six4Three, in dessen Hotel aufgesucht und ihm ein Ultimatum gestellt. Innerhalb von zwei Stunden hatte er die geforderten Unterlagen herauszugeben. Nach Ablauf des Ultimatums wurde Kramer zum Parlament geführt und informiert, dass ihm Geld- oder gar Gefängnisstrafe drohe, sollte er der Forderung der Volksvertreter nicht nachkommen.

Der Whistleblower Christopher Wylie löste den Skandal um Cambridge Analytica aus. (Jack Taylor/Getty Images)

Die Unterlagen stammen aus einem Gerichtsverfahren, welches Six4Three zeitgleich in Kalifornien gegen Facebook führt. Das Softwareunternehmen fordert getätigte Investitionen zurück und konnte im Rahmen des Prozesses auf interne Facebook-Dokumente zugreifen. Diese sollen offenbar belegen, dass das soziale Netzwerk von der Verletzung der Privatsphäre seiner Nutzer wusste. Die kalifornischen Richter hatten bislang verfügt, dass die Unterlagen nicht veröffentlicht werden dürfen.

Unter den beschlagnahmten Dokumenten sollen sich laut „Guardian“ auch E-Mails von Managern sowie Facebook-Chef Mark Zuckerberg befinden. Der Ausschussvorsitzende Damian Collins rechtfertigte die ungewöhnliche Aktion: „Wir haben sehr ernsthafte Fragen an Facebook. Sie haben uns wegen russischem Einfluss auf der Plattform in die Irre geführt. Und sie haben unsere Fragen, wer was und wann im Cambridge-Analytica-Skandal wusste, nicht beantwortet.“