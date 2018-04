Mit seiner Gerüstbaufirma ist Torsten Schreiber schon europaweit tätig gewesen. (Torsten Schreiber)

Nun erweitert der rührige ­Unternehmer sein Portfolio ­

und hat – passend zu seiner ­an­gestammten Branche – ein ­Immobilienunternehmen gegründet.

„Wir blicken auf eine lange ­Erfahrung im Baugewerbe ­zurück“, hält Torsten Schreiber fest. Und man merkt dem dynamischen Ganderkeseer an, dass er mit Stolz und Zufriedenheit auf mehr als 25 Jahre als Gerüst­bauer zurückblickt. Das ist auch kein Wunder, denn was heute ein florierendes Unternehmen mit 27 Mitarbeitern ist, startete ­damals mit nur drei Mann und minimaler Ausrüstung. „Ich selbst bin seit mehr als zwei Jahrzehnten in dem Gewerk tätig und habe mich am 3. April 2000 mit einer kleinen Crew selbstständig gemacht. Ich habe ­damals bei Null angefangen“, schildert er.

Torsten Schreiber besitzt langjährige Branchenerfahrung. (Gerüstbau Immobilien Torsten Schreiber)

Mit Fleiß und Geschick fasste Torsten Schreibers kleine Firma Fuß in der Region und expandierte dann stetig. Schließlich konnte der Ganderkeseer unter anderem namhafte Konzerne zu seinen Kunden zählen.

„Wir ­haben zum Beispiel für das ­Audi-Werk in Ingolstadt vier Jahre lang die Industriegerüste gebaut“, sagt Torsten Schreiber. Auch in den großen, petrochemischen Raffinerien der BASF in Belgien war sein Team tätig. ­Sogar Atomkraft­werke ­haben die Fachleute eingerüstet. Zu weiteren Arbeitsstätten zählten Brücken und Schiffswerften unter anderem in Portugal. „Wir sind ungefähr acht Jahre lang durch ganz Europa gereist, um zu arbeiten. Das war eine ­anstrengende, aber auch spannende Zeit“, erzählt Schreiber.

Nicht zu vergessen seien ­dabei die zahlreichen privaten Häusle­bauer und hiesige Baubetriebe, für die Torsten Schreibers Team während Bau- oder Renovierungsarbeiten die Gerüste bereitgestellt hat. „Ab zwei Metern Absturzhöhe ist ein professionell errichtetes Gerüst Vorschrift, sonst wird die Baustelle von der Aufsicht geschlossen“, begründet der Fachmann die hohe Nachfrage für sein ­Gewerk.

Den derzeitigen Immobilienboom bekommt er dabei natürlich unmittelbar zu spüren. „Der Markt entwickelt sich rasant“, sagt er. Das hat ihm auch den letzten Anstoß gegeben, selbst eine Immobilienfirma zu gründen. „Mit unserer Erfahrung und mit unseren vielen bewährten Partnerunternehmen lag das ­einfach nahe“, sagt Torsten Schreiber.