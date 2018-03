Etwa 60 bis 70 Prozent des eigenen Strombedarfs können Ein- bis Zweifamilienhausbesitzer so erzeugen. Darüber informiert der Solarfachmann am Dienstag, 27. Februar, von 15 bis 18 Uhr im Kundenzentrum der Osterholzer Stadtwerke in der Schwaneweder SB-Geschäftsstelle der Sparkasse Rotenburg Osterholz, Damm 2, gegenüber vom Rathaus. Weitere Informationen gibt es direkt im Kundenzentrum oder telefonisch unter der Rufnummer 0 42 09 / 986 81 10. Eine Anmeldung zu diesem kostenlosen und unverbindlichen Beratungs-Nachmittag ist nicht erforderlich.