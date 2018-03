Ursprünglich hieß es, mit der Brücke in der Neustadt über die Kleine Weser könne man bereits 2019 beginnen. Die Verbindung zur Altstadt sollte dann folgen.

„Im Moment ist das Projekt angehalten“, so Lohse. In den Haushaltsverhandlungen der Bremischen Bürgerschaft habe man Prioritäten beim Ausbau von Schulen und Kitas gesetzt. Für Fahrradbrücken ist also gerade kein Geld übrig. Für manche sei das Projekt „nice to have“; etwas, das man nicht unbedingt brauche, sagte Lohse. „Ich sehe das anders.“ Die geplanten Brücken sollen jeweils zehn Millionen Euro kosten; bis zu 90 Prozent könnten durch Fördergelder des Bundes abgedeckt werden. „Das ist eine gut investierte Million, die wir hier ausgeben.“

Nach der Bürgerschaftswahl könne das Projekt wieder zum Thema werden, so Lohse. Dann werde man sehen, welche Parteien in Koalitionsverhandlungen gehen und dieses „wichtige Projekt“ voranbringen. Für den Fall, dass er dann nicht mehr Verkehrssenator sei, gibt er sich zuversichtlich: „Diese Brücke ist so bestechend – sie wird kommen.“