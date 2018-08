Der Weltladen in Ganderkesee, der sich seit fast 20 Jahren an der Ecke Wittekindstraße/Grüner Weg befindet, zieht im November an die Rathausstraße um. (INGO MOELLERS)

Bereits vor zwei Jahren seien in der Arbeitsgruppe „Dritte Welt“ die Überlegungen aufgekommen, mit dem Weltladen an die Rathausstraße zu ziehen. „Dort gibt es einfach mehr Laufkundschaft“, erklärt Elke Mestemacher aus dem „Arbeitskreis Dritte Welt“, der den Weltladen betreibt. Auch der Marktplatz-Umbau habe sich zuletzt negativ auf die Umsatzzahlen ausgewirkt. Dass der Umzug erst im November vollzogen wird, hängt unter anderem auch mit Kündigungsfristen am alten Standort zusammen. Der neue Mietvertrag sei in trockenen Tüchern.

Und auch vom Prädikat „Fairtrade-Gemeinde“ erwartet sich Elke Mestemacher einen Aufschwung: „Ich habe mit den Betreibern des Weltladens in Wardenburg gesprochen. Dort war das sehr deutlich zu spüren“, berichtet sie. Ein Knackpunkt ist und bleibt: Der Weltladen braucht dringend weitere Menschen, die die Ladendienste übernehmen. Der Einsatz könne ganz individuell gestaltet werden. Interessenten können sich bei Monika Thierbach (Telefon 0 42 21 / 8 77 01) oder Enno Strodthoff (0 42 22 / 79 42 69) melden.