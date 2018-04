Mal schreiten die Männer im Alter von 22 bis 92 Jahren zur „same procedere as every year“.

Und genau wie bei Miss Sophie und ihren nicht anwesenden (weil verstorbenen) Geburtstagsgästen läuft auch die Boßeltour der Hermann-Schröder-Riege nach den ewig gleichen Ritualen ab: Übersetzen mit der Fähre nach Lemwerder, Bustransfer nach Altmoorhausen. Während der Fahrt im Bus werden die Mannschaftsführer bestimmt und die Mannschaften ausgelost. Die Stimmung steigt und es folgt der eigentliche Höhepunkt: die Boßeltour, rund zwölf Kilometer durch das Oldenburger Land.

Auch in diesem Jahr haben sich acht Mannschaften gebildet. Nach einem akribisch ausgearbeiteten Plan spielt jede Mannschaft gegen jede. Ergebnisse werden notiert und kontrolliert – überhaupt kommt der Buchhaltung bei dieser Veranstaltung eine nicht unerhebliche Rolle zu.

Doch bei allem sportlichen Ehrgeiz steht eben der Spaß im Vordergrund. Bis zum Landgasthaus Brüers in Munderloh wird kein Meter zum Boßeln verschenkt. Bei aufkommenden Diskussionen klären die Kapitäne die sportlichen Wettkampffragen. Das ist gelebtes „Fair play“. Nach dem Sport folgt ein ebenso zünftiges wie exzellentes Kohlessen und Beisammensein.

Der feierliche Akt der Siegerehrung ist dem „dienstältesten“ Teilnehmer vorbehalten – und gegen den ist Butler James aus „Dinner for One“ fast ein junger Hüpfer. Denn Erich Günter Rüssel, genannt Emmes, ist 92 Jahre alt und zelebriert – mindestens so stimmungsvoll wie Schauspieler Freddie Frinton im TV-Sketch serviert – die Siegerehrung der Boßelrunde. Jeder Teilnehmer wird persönlich aufgerufen und geehrt, mit der Anzahl seiner Teilnahmen: Frischlinge, die zum ersten Mal dabei sind, genauso wie die „Alten“ mit zum Teil weit über 50 Boßeltouren auf dem Buckel. „Emmes“ selbst hat stolze 62 Teilnahmen vorzuweisen. Wenn er auch nicht mehr als aktiver Boßeler teilnimmt, ist er doch ein Meister unter allen Ur-Ur-Großmeistern.

Dabeisein ist zwar alles, aber für viele bleibt es immer ein Ziel, auf die Ränge eins bis drei zu gelangen. Denn hier gibt es Medaillen. Wie bei Olympia: Gold, Silber und Bronze. Und es gibt keinen in der großen Runde, der nicht stolz dieses Edelmetall mit nach Hause bringt. Den gelungenen sportlichen Ausflug rundet eine Kegeleinlage oder ein kleiner Preisskat ab.

Das Besondere an diesem sportlichen Ausflug ist die Gemeinschaft unabhängig vom Alter. Ein vor einem Jahr mit offenen Armen aufgenommener Neu-Boßeler ist seinerzeit mit 50 Jahren als „Frischling“ gestartet und schon in diesem Jahr als „Jung-Boßeler“ geführt worden.

Auch mit mehr als 70 Jahren haben in diesem Jahr einige Männer angefangen. Es ist nie zu spät. Und das ist die eigentliche Leistung dieser traditionsreichen Veranstaltung. Denn „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.“ In diesem Sinne freuen sich alle jetzt schon auf das nächste Jahr – „same procedure as every year“.