Fairnesspreis für TSG-Fußballer

Im Rahmen der Aktion VGH Fairness-Cup in Kooperation mit dem Niedersächsischen Fußballverbandes wurde die erste Herrenmannschaft der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf für ihr vorbildliches Verhalten in der abgelaufenen Saison 2017/2018 ausgezeichnet. Die Grasberger Fußballer belegten unter den 988 beteiligten NFV Mannschaften in der Endauswertung den zehnten Tabellenplatz und wurden damit zweiter Sieger in der Region Osterholz/Verden.