Das Internet braucht viel Strom. Sehr viel Strom. Niklas Schinerl, Greenpeace-Experte für Energie, sagte bereits 2017: „Wäre das Internet ein Land, so hätte es weltweit den sechstgrößten Stromverbrauch.“ Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass heute zehn Prozent des weltweit produzierten Stroms für das Internet verwendet werden. Allein für die Rechenzentren bräuchte man die Energie von etwa 25 Atomkraftwerken.

Doch das ist noch längst nicht alles. Der Informatikprofessor Andreas Winter von der Universität Oldenburg gibt zu bedenken, dass ja nicht nur die Rechenzentren Strom verbrauchten. Dazu komme die Infrastruktur, über die die Daten transportiert werden, die Router und schließlich die Endgeräte, also etwa Computer, Tablets und Smartphones. „Der gesamte Stromverbrauch des Internets lässt sich gar nicht präzise messen, sondern nur abschätzen“, sagt Winter.

Dass der Energieverbrauch besonders bei den Verbrauchern nicht gemessen wird, bemerkten kürzlich auch Forscherinnen und Forscher vom französischen Think Tank „The Shift Project“. Sie kommen in ihrer vor wenigen Monaten veröffentlichten Studie zu einem beunruhigenden Ergebnis. Die Digitalisierung hat demnach schon jetzt einen enormen Effekt auf das weltweite Klima. Insgesamt seien Digitaltechnologien mittlerweile für 3,7 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Die Tendenz: steigend. Denn die Digitalisierung schreitet voran. Doch nicht nur das. Unter den Gründen für den wachsenden Energiebedarf des Internets führen die Forscher des Shift Projects auch ein verändertes Nutzerverhalten an. Sie nennen es eine Explosion der Videoanwendungen, darunter Skype, Streamingdienste und viele mehr.

Dass das Verhalten der Internetnutzer maßgeblichen Einfluss auf den Energieverbrauch des Internets hat, legen auch diverse Online-Ratgeber nahe. So hat die Stadt Pforzheim auf ihrer Internetseite Tipps für eine umweltfreundlichere Internetnutzung veröffentlicht. Sie verweist zudem auf das Online-Portal „Schrot und Korn“ und einen Beitrag zum Thema „Grüner surfen“. Dort werden alternative Suchmaschinen wie Ecosia empfohlen sowie das E-Mail-Programm Mail.de.

Auch das Umweltbundesamt hat Tipps für Verbraucher auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die meisten Hinweise beziehen sich auf die Hardware, also die Geräte. So wird empfohlen, energieeffiziente Geräte zu kaufen und diese auch einmal abzuschalten. Damit ist auch der Router gemeint. Zudem sollte der Router nicht drahtlos Daten an den PC senden, sondern besser per Kabel. „Beziehen Sie Ökostrom“ lautet ein weiterer Tipp.

Außerdem empfiehlt das Umweltbundesamt, „grüne“ DSL- und E-Mail-Anbieter sowie Suchmaschinen zu verwenden. Sie deckten den Energiebedarf ihrer Rechenzentren mit Ökostrom ab oder kompensierten die Treibhausgasemissionen der Dienstleistungen. Das Label für Ökostrom – „Grüner Strom Label“, „ok-Power“ – zeige dies an, bei Kompensationszahlungen sei es das Label „The GoldStandard“.

Grüne Energie für umweltfreundlicheres Internet – das fordert auch Greenpeace. In ihrem jüngsten „Grüner Klicken“-Report hat die Organisation die meistgenutzten Stromquellen der Internetgiganten aufgeführt. Das sind laut Bericht weltweit führende Cloud-Computing- und Colocation-Anbieter, also Firmen, die Serverfarmen betreiben und Speicherplatz als Dienstleistung anbieten. Auf Platz eins landet Apple. Der Konzern bezieht 85 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien. Unter den Verlierern ist Amazon. Demnach bezog das Unternehmen 30 Prozent seines Stroms aus der Kohlekraft und den Rest auch aus Atomkraft und Erdgas.

Greenpeace hat zudem diverse Streaminganbieter untersucht. Youtube bekam dort eine sehr gute Bewertung, das Videoportal bezieht 56 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien. Netflix schnitt sehr schlecht ab. Statt Netflix-Clips nun Youtube-Videos schauen? Nichts davon, wenn man dem Umweltbundesamt folgt. „Bevorzugen Sie – wenn möglich – herkömmliches Programmfernsehen gegenüber Video-Streaming“, heißt es auf der Internetseite. Denn das Streaming verursache rund drei Viertel des Datenvolumens.

Auch Greenpeace und die Forscher des französischen Thinktanks kritisieren insbesondere die Energie-intensiven Streamingdienste. Wenn die Videos zudem in hochauflösender Qualität angeschaut würden, verbrauchten sie noch mehr Strom.

Spotify, Netflix und Co. bieten mittlerweile häufig Download-Funktionen an. So kann man Musik und Videos auch offline hören und sehen. Wie viel Energie die Anwendungen dann verbrauchen, ist nach Angaben des Informatikprofessors Winter schwer abzuschätzen. Denn der Speicher des Smartphones benötige auch Energie, sagt er.

Winter hat den Stromverbrauch von Software erforscht. Seine Untersuchungen zeigen, dass die Stromrechnung im Internet nicht so einfach ist. Wenn man etwa einen Rechenprozess vom Smartphone auf den Server auslagert, verbraucht zwar das Smartphone weniger Energie. Dafür benötig dann jedoch der Server mehr Strom. Selbst wenn Apps angeben, wenig Strom zu benötigen, könne man nicht wissen, wie viel die tatsächliche Anwendung erfordert, sagt Winter. Denn die Energiekosten des Servers seien nicht zwingend einberechnet.

„Für private Nutzer gibt es nicht so viele Möglichkeiten, Energie bei der Internetnutzung zu sparen“, sagt Winter. Eine Empfehlung für bestimmte Browser, Suchmaschinen, E-Mail-Programme könne er daher nicht aussprechen. Der Forscher widerspricht der These, dass Open-Source-Anwendungen weniger Strom verbrauchen. „Auch in Open-Source gibt es viele Dinge, die einfach und schnell zusammengehauen wurden“, sagt er.

Die professionell entwickelten Anwendungen von Unternehmen sind Winter zufolge häufig nicht besser. Sie sind teils nicht energieeffizient programmiert. Für den Informatikprofessor hat das zwei Gründe: leichtere Programmierung und Wartung. Zudem kämen bei neuen Anwendungen stets mehr Funktionen dazu, sagt Winter. Jede Energieersparnis durch eine bessere Programmierung werde so wieder wettgemacht. Ein Problem sei auch das fehlende Bewusstsein, energieeffizient zu entwickeln.

Auf der Entwicklerseite lasse sich jedoch viel Strom sparen, ist Winter überzeugt. Seine Forschung habe gezeigt, dass man den Stromverbrauch von Softwareanwendungen mit einer besseren Programmierung halbieren kann. Den Trend dazu gebe es bereits, sagt der Forscher. Und auch das Bundesumweltministerium will handeln: Im vergangenen Jahr kündigte Ministerin Svenja Schulze (SPD) an, einen Blauen Engel für ressourceneffiziente Software einzuführen. Ob das Siegel alle Stromkosten umfasst, bleibt abzuwarten.