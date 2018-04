Ein umfangreiches Sport- und Kulturprogramm wurde den Jungen um das Betreuerteam Harald Grimm und Konstantin Gaber geboten.

Untergebracht wurden die Teams aus dem Kreis Osterholz im Hotel La Palmera. Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Veranstalter und die Hotelleitung erkundete man am ersten Ferientag den bekannten Touristenort Lloret de Mar. Viel zu sehen gab es auch bei der ersten Bustour durch die benachbarten Orte Callela und Malgrat de Mar. Entlang der Costa Brava erlebten die Jungen einen fantastischen Einblick der Gegend. Auch die zweite Tour in Richtung Blanes zum Naturstrand Punta de Santa wurde in vollen Zügen genossen. Die herrliche Atmosphäre und die natürliche Schönheit der Küste wurden total ausgelebt.

In der Weltmetropole Barcelona staunten die Jugendlichen Bauklötze bei der Stadionführung im Camp Nou, dem Stadion des FC Barcelona. Auch die Aufenthalte in der Einkaufsmeile Ramblas und im Olympiapark kamen bei den Jugendlichen aus dem Kreis Osterholz gut an. Den Abschluss bildete eine Fahrt in die Region Emporda. Hier erlebte die Reisegruppe eine der schönsten Buchten an der Costa Brava.

Auch sportlich verlief die Tour nach Spanien rundherum zufriedenstellend. So nahm man an einem Turnier auf der Sportanlage in Blanes teil und belegte dabei einen dritten Gruppenplatz. Im Auftaktspiel unterlag man unglücklich mit 3:4 Toren dem SV Rees, einem Team aus Nordrhein-Westfalen direkt an der niederländischen Grenze. Zur Pause führte das Team noch mit 2:1. Erst in der Schlussphase kam der SV Rees zu seinen Toren. In der Schlussminute konnte man nur noch verkürzen. In der zweiten Partie feierte das Team gegen Viktoria Düren/Birkesdorf einen verdienten 2:1-Erfolg. Als zu stark erwies sich allerdings danach der Landesligist PTSV Jahn Freiburg, der das Falkenberger Team mit 5:0 besiegen konnte.

Trotz des Ausscheidens in der Vorrunde war Trainer Harald Grimm nach den Spielen restlos mit seinen Jungen zufrieden: „Wir haben alle möglichen Spielweisen erlebt. Die meisten Mannschaften in dieser Altersklasse haben schon sehr robust gespielt“, betonte der Trainer rückblickend. Auch das Erholungs- und Ausflugprogramm für die jugendlichen Teilnehmer kam bei dem einwöchigen Spanien-Trip nicht zu kurz. Die stimmungsvolle Präsentation der teilnehmenden Vereine wird den Jugendlichen sicher noch lange in guter Erinnerung bleiben. „Die Reise nach Spanien war mehr als erfolgreich. Wir haben sportlich wertvolle Erfahrungen gesammelt, schöne Spiele abgeliefert und alle Touren auf dieser Fahrt genossen“, schwärmte Harald Grimm bei der Rückkehr nach Lilienthal.