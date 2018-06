Zum dritten Mal in Folge konnte der TV Falkenberg (TVF) beim 36. Wilstedter Abendlauf den Pokal für die größte vereinsgebundene Gruppe mit nach Hause nehmen. Die Organisatorinnen Hella Klein und Bianca Eils konnten 51 Vereinsmitglieder für diese traditionelle Großveranstaltung gewinnen. Wie immer wurden Fahrgemeinschaften gebildet, und in Wilstedt angekommen wurde schnell der Tapetentisch aufgestellt, auf dem die vielen mitgebrachten Speisen und Getränke ihren Platz fanden.

Die hierauf folgenden Läufe begeisterten alle Sportler. Ganz Wilstedt scheint an der Organisation beteiligt zu sein: Die Wilstedter hatten es sich vor ihren Häusern gemütlich gemacht, die Straßen waren mit Fähnchen, Bändern und Luftballons geschmückt, und in regelmäßigen Abständen leuchteten die Fackeln. Mehrere Bands spielten an verschiedenen Stellen, und überall wurden die Läufer verbal und mit Rasseln angefeuert.

Nach den Läufen gingen einige Teilnehmer ins Freibad, um das kühle Nass zu genießen, aber alle waren gegen 23 Uhr wieder zurück, um ein weiteres Highlight zu erleben: Ein Mega-Feuerwerk begeisterte alle Anwesenden. Man war sich einig: Die Teilnahme hat sich gelohnt und im nächsten Jahr ist der TVF wieder dabei.