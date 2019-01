Katharina Thalbach (65) spielt einen Außerirdischen mit Hasenzähnen. Im Theaterstück „Hase Hase“, das am Sonntagabend in Berlin Premiere hatte, tritt sie als Halbwüchsiger auf.

Bei der Premiere im Schillertheater, dem derzeitigen Ausweichquartier der Kudammkömodie, gab es am Ende „Bravo“-Rufe und Beifall. Im Publikum saßen Designer Guido Maria Kretschmer und Berlins früherer Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD).