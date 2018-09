Marion Kruse durchschnitt mit einer Schere das Band aus vielen bunten Papierkettengliedern und machte so den Weg in die neue Kindertagesstätte frei.

Dankbarkeit über das Wachsen der Schule aus kleinen Anfängen und einen Blick in die Zukunft vermittelte anschließend Landessuperintendent i. R. Burghard Krause.

Im Anschluss gab Vorstandsvorsitzender Martin Batram einen Rückblick über die Entwicklung der Bildungseinrichtungen. Ein Grußwort sprach Christian Porsch, Bürgermeister der Stadt Bassum. Er bescheinigte der Lukas-Schule, neben den anderen Schulen in Bassum ein wertvoller Bestandteil des Bildungsangebots der Stadt zu sein. Architekt Jonas Kreis vom Architekturbüro 3K gab interessante Einblicke in die Planungen und die Bauphase der Kita. Lukas-Geschäftsführer Friedhelm Bilsing stellte ganz besonders die engagierte und flexible Arbeit der am Kita-Bau beteiligten Unternehmen heraus. Teilweise habe man mit neun Unternehmen gleichzeitig auf der Baustelle gearbeitet.

Nach den Ansprachen begaben sich alle Gäste zur Kita. Nach einem Segen und einem Gebet durchtrennte Marion Kruse vom Vorstand mit einer Schere das Band aus vielen bunten Papierkettengliedern und machte den Weg in die Kita frei. Im Zelt sorgte ein Musikprogramm für Unterhaltung. Viele Ehemalige kamen vorbei. Auch ein früherer Schulleiter, einige Gründungsmitglieder und Eltern der Pioniergeneration tauschten Erinnerungen aus. Auf dem Gelände und im Zelt versorgten sich die Gäste mit Snacks und Getränken. Die Kleineren tobten auf der Hüpfburg und nutzten die Angebote des Spielmobils. Immer dicht umringt war die Kletterwand, an der die größeren Mädchen und Jungen ihr Können beweisen konnten.