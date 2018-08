Vorausschauend hatte Frerichs Glas vor vier Jahren die Zahl der Ausbildungsplätze von zwölf auf 20 deutlich erhöht. Interessante berufliche Perspektiven zum Beispiel als Flachglastechnologe oder Verfahrensmechaniker für Kunststofftechnik können Ausbildungsinteressierte hier auch ohne Abitur verfolgen. Bürgermeister Lutz Brockmann machte auf Beispiele aus der Arbeit des Kreisverdener Bildungsverbunds Schule-Beruf aufmerksam, wie Auszubildende nach begonnener Ausbildung soweit notwendig durch Nachhilfe unterstützt werden können.

Dörte Liebetruth und Simon Cordes tauschten sich intensiv über die hoch aktuelle Frage aus, weshalb das Handwerk vom Fachkräftemangel besonders betroffen sein könnte. „Das Handwerk muss wieder cooler werden, damit junge Menschen sich für die Ausbildung in einem Handwerksberuf entscheiden,“ meinte Cordes. Die Landtagsabgeordnete merkte dazu an: „Vielleicht wird das Handwerk gerade in unseren digitalen Zeiten wieder attraktiver. Hier sind die eigenen Arbeitsergebnisse greifbar.“ Liebetruth machte in diesem Zusammenhang auf die Meisterprämie im Handwerk aufmerksam, mit der das Land Niedersachsen seit diesem Jahr die Meisterausbildung im Handwerk unterstützt.

Bei der anschließenden Betriebsbesichtigung konnte die Landtagsabgeordnete die ganze Bandbreite der Verdener Glasproduktion kennenlernen – von der hochmodernen Verarbeitung mit Computertechnik bis hin zur traditionellen Handarbeit an Einzelstücken. Mit Bürgermeister Brockmann war Liebetruth sich einig: „Dieses traditionsreiche und innovative Familienunternehmen bietet beste Perspektiven in Verden und für Verden.“