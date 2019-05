Miley Cyrus ist ab 5. Juni in der Netflix-Serie "Black Mirror" zu sehen. Sie spielt einen Popstar. Neben der 26-Jährigen mischen in den drei neuen Folgen auch Anthony Mackie ("Avengers: Endgame"), Andrew Scott ("Sherlock") und Topher Grace ("Die wilden Siebziger") mit. (John Phillips / Getty Images)

Große Überraschung für alle „Black Mirror“-Fans: Miley Cyrus übernahm eine Hauptrolle in der fünften Staffel der britischen Science-Fiction-Serie, die ab 5. Juni auf Netflix verfügbar ist. Wie im kürzlich erschienenen Trailer zu sehen ist, scheint die 26-Jährige in einer der drei neuen Folgen einen Popstar zu spielen. Die Fans zeigen sich begeistert über die neue Rolle.

Auf Twitter gibt es einige positive Kommentare zu Mileys Erscheinen bei „Black Mirror“. „Ich bin so aufgeregt wegen 'Black Mirror'. Das wird es sein. Sie ist zurück“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein anderer twittert gar: „Der Fakt, dass Miley Cyrus mitspielt, gibt mir Leben.“ Cyrus selbst freute sich über den Zuspruch ihrer Fans. Auf ihrem Account schrieb sie: „Es war ein ziemlich aufregender Tag! Danke für die ganze 'Black Mirror'-Liebe.“