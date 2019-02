Stuhr-Brinkum. Das Mehr-Generationen-Haus (MGH) Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9 bietet in der kommenden Woche vier interessante Veranstaltungen an:

Am Dienstag, 5. Februar, verwandelt sich die Backstube des MGH von 18 bis 19 Uhr in einen Ort der Ruhe und Entspannung. Susanne Riekers und Barbara Burmeister laden ein zu einem, wie sie sagen „klangvollen Beginn ins neue Jahr“. Denn die angebotene Meditation mit angeschlossener Fantasiereise wird untermalt mit Klangschalen und Klangspielen. Riekers aus der Praxis Artemis hat bereits erfolgreich mehrere Meditationskurse im MGH geleitet; Burmeister bietet in Syke Klangmassagen an. Der Meditationsabend mit angeschlossener Fantasiereise kostet zehn Euro. Anmeldungen bei Susanne Riekers in der Praxis Artemis unter 04 21 / 809 12 12.

Am Mittwoch, 6. Februar, um 18 Uhr kommen wieder Könner und Neueinsteiger zum Plattdeutschen Stammtisch zusammen, um dazu beizutragen, dass die traditionelle Sprache nicht verloren geht. „Es liegt an uns, dass wir die schönen alten, bildhaften Wörter und ihre Bedeutung weiterleben lassen“, so Ulrike Dunkhase-Niemeyer, Leiterin der Veranstaltung. Der Kreis – eines der ältesten Angebote im MGH – trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Donnerstag, 7. Februar, spricht Philipp Wübbenhorst von der Polizeiinspektion Diepholz von 18.30 bis 20 Uhr im MGH über das Thema „Radikalisierung“. Er informiert an diesem Abend über politisch motivierte Kriminalität und beantwortet Fragen dazu. Der kostenlose Vortrag läuft im Rahmen des monatlichen Flüchtlings-Patentreffs, der an jedem ersten Donnerstag im Monat stattfindet. Der Treff bietet eine Plattform zum Austausch für aktive Paten und denjenigen, die Interesse an dieser Arbeit haben und sich unverbindlich darüber informieren möchten. Alle Interessierten – auch Nicht-Paten – sind herzlich dazu eingeladen.

Am Freitag, 8. Februar, um 15 Uhr hält Grit Warrelmann von der Roche Diagnostics International GmbH im MGH einen Vortrag über das Thema „Diabetes und Hilfsmittel“. Dabei informiert sie über aktuelle Geräte sowie über Programme für Computer und Smartphones. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Tagebuchprogramm „Mysugr“, das als App das Diabetes-Management einfacher machen soll. Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Der Vortrag findet im Rahmen des Diabetes-Gesprächskreises statt, der sich jeden zweiten Freitag im Monat um 15 Uhr im MGH trifft. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.