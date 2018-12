Konnten zeigen, was sie in den vergangenen Monaten einstudiert hatten: Kinder des Stedinger Turnvereins Berne.

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Vorsitzende Annika Ulbrich wurde die Show zwischen den einzelnen Auftritten der unterschiedlichen Gruppen von Kenneth Linz und Pia Bothe moderiert, die mit viel Charme das Publikum immer wieder neugierig auf den nächsten bevorstehenden Auftritt der einzelnen Gruppen machten.

Unter anderem traten die Kinder im Alter zwischen einem und 16 Jahren als Harry Potter, Feen und Elfen, Schlümpfe, Magier, Alice im Wunderland oder Kobolde auf. Auch Eltern und Trainer, die teilweise mit den Kindern zusammen geübt hatten, waren mit Stolz an der Seite ihrer Kinder zu sehen. Zu bewundern gab es unter anderem Kunststücke von Magiern am Barren, fliegende Feen auf dem Trampolin, Choreografien von Kobolden oder auch Purzelbäume im Schlumpfenland. Dabei tanzten die Kinder beinahe mühelos über Drachenbrücken, gingen durch verzauberte Wälder und krabbelten durch geisterhaft mystische Tunnel. Ganz besonders überwältigend stellten Finnya und Merle ihre Show „Alice im Wunderland“ an einem Ring dar, der von der Decke der Turnhalle hing.

Bei ihrem Auftritt konnten die Kleinsten mal die Größten sein.

Nachdem die Kinder für ungefähr zwei Stunden ihre Eltern, Großeltern und alle anderen Besucher in eine magische Welt entführt hatten und sie somit für einen Moment alles andere vergessen ließen, bekam jedes Kind einen neuen Turnbeutel mit einem Stedinger-Turnverein-Aufdruck geschenkt. Wer nun vielleicht selbst auch Lust bekommen hat, im Stedinger Turnverein zu turnen, kann sich gerne im Internet auf der Webseite www.sttv-berne.de über die verschiedenen Sportangebote informieren.