In Kürze eröffnet der Künstler Reynaldo K’akachi seine Bilderausstellung „Magia del Color“ im Ausstellungsraum des Kulturgutes Ehmken Hoff. Bei der Vernissage am Sonntag, 5. August, ab 15 Uhr, ist der Künstler persönlich anwesend. Die Ausstellung bietet farbenfrohe Bilder, Gedanken und Fantasien auf Steinen oder Holz. Die Betrachter werden verzaubert von Farbe, Leuchtkraft, Energie.

Reynaldo K’akachi lebt seit 2006 in Bremen, doch mit leuchtenden und klaren Farben fängt er immer wieder das Licht seiner Heimat Peru ein, luftiges und intensives Blau, frisches Grün, kräftiges Türkis, auffallende Rottöne und sonniges Gelb. Oft tauchen in seinen Arbeiten die Bremer Stadtmusikanten in humorvoller Weise auf. Der Künstler verbindet in seinen Kunstwerken alte Kulturen und Mythologien mit dem Modernen. Auch die Musik ist ein wichtiger Bestandteil im Leben des Künstlers. Den Betrachtern begegnen Musikanten mit Kopfschmuck, Inkasymbolen, Panflöten, Trommeln und häufig Kolibris. Die Ausstellung ist bis zum 2. September an jedem Sonntag von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Ausstellungsfläche liegt direkt neben dem Kulturcafé des Ehmken Hoff.