Ob rot, blau, gelb, grün, lila oder in verschiedenen Farben gemustert – Tristesse hat in dieser Saison an der Bekleidung nichts zu suchen. Grau und Schwarz spielen stets die Nebenrolle. „Ein bisschen Glitzer und Strass werten die Outfits auf“, beschrieb Kammann-Inhaberin Alica Kammann.

Von der Fashion Week in Paris unterschied sich die Modenschau in der Hinsicht, dass die Bekleidung von ganz normalen Frauen präsentiert wurde. Freundinnen und Mitarbeiterinnen von Kammann stolzierten selbstbewusst und mit gekonntem Hüftschwung über den Catwalk. Die Sängerin Tina Härtel gab Details zu den Outfits preis und unterhielt die Gäste mit kleinen Gesangseinlagen.

„Viele Frauen kommen in kleinen Grüppchen zu unserer Modenschau und genießen gemeinsam den Abend“, beobachtete Alica Kammann. Anschließend hatten die Damen und auch die wenigen Herren Gelegenheit zum ausgiebigen Shopping.