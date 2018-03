In der neuen Sky-Serie "Der Grenzgänger" (ab 6. April) spielt Tobias Santelmann einen norwegischen Ermittler, der es mit Recht und Gesetz nicht sehr genau nimmt. Privat ist der 37-Jährige ganz anders: "Mein Leben würde den langweiligsten Film der Welt abgeben." (Sky)

Eigentlich ist Skandinavien berühmt für spektakuläre Natur, endlose, fast menschenleere Weiten und als Heimat von freundlichen, wenn auch in der Regel etwas wortkargen Bewohnern. Doch nicht nur Fans der vielen Henning Mankell-, Per Wahlöö- oder Stieg Larsson-Romane wissen, dass Skandinavien auch die Brutstätte (fiktionaler) Verbrechen, von Serienmördern sowie abgrundtief finsterer Charaktere auf beiden Seiten von Recht und Gesetz ist. Aus Norwegen stammt die neue Sky-Serie „Der Grenzgänger“ mit dem in Deutschland geborenen Hauptdarsteller Tobias Santelmann als Ermittler, der es mit einem abgründigen, verworrenen Fall zu tun hat und in ein handfestes moralisches Dilemma gerät. Was ab 6. April auf Sky Atlantic HD zu sehen ist, definiert ziemlich deutlich, was es mit dem Begriff „Nordic Noir“ auf sich hat.

Eigentlich hatte sich der kernige Osloer Ermittler Nikolai Andreassen (Santelmann, 37) selbst so etwas wie eine Auszeit verordnet, nachdem er lange in einen besonders nervenaufreibende Jagd auf einen Mafiaboss verwickelt war. Kurzentschlossen nimmt er Urlaub, fährt in seine Heimatregion an der schwedischen Grenze, um dort etwas Kraft für die nächsten Polizeiarbeiten und für einen anstehenden brisanten Gerichtstermin zu tanken. Doch kaum angekommen, holt ihn das Grauen schon wieder ein: Im Wald wird die Leiche eines Bekannten gefunden. Der Mann baumelt am Seil. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Nikolai ist nicht überzeugt. Er wittert eine vertuschte Gewalttat.

"Der Grenzgänger" heißt die neue Sky-Krimiserie mit dem in Deutschland geborenen Norweger Tobias Santelmann ("Kon-Tiki", "Homeland") in der Hauptrolle. Er spielt einen Osloer Polizisten, dessen wohl organisierte Welt ins Wanken gerät. (Sky)

Tatsächlich finden sich am Kopf des Toten Verletzungen, die ihm vor seinem Ableben zugefügt wurden. Was den Fall pikant und für den Kommissar aus der Hauptstadt zur nervenaufreibenden Belastungsprobe macht: Ausgerechnet sein Bruder Lars, ein einfacher Polizist und alleinerziehender Vater von zwei Kindern, scheint in den Fall verwickelt zu sein. Er wollte sich mit dem späteren Mordopfer in einer Hütte in den Wäldern treffen. Noch ungemütlicher wird es für Nikolai, als er auch seinen Vater in der Nähe des Tatorts sieht. Nach und nach legt er Tiefenschichten der Gewalttat frei - und gerät dabei an die eigenen Grenzen. Es geht um die Frage von Loyalität - und um Gewissensentscheidungen: Hält er zur Polizei oder zu seiner eigenen Familie? Bald schon wird der Ermittler selbst zu einer Art Gejagten. Immerhin klemmt sich die Undercover-Ermittlerin Anniken (Ellen Dorrit Petersen) an seine Seite und wühlt viel Staub auf.

In acht Folgen wirft „Der Grenzgänger“ wuchtige Fragen von Recht, Moral und Prinzipientreue auf. Stilistisch ähnelt die Serie vielen hochwertigen, eher bedächtig erzählten Düster-Krimis der „Kommissar Wallander“-Güteklasse. Warum der Stoff mit seinen innerfamiliären und kollegialen Verwicklungen, der von Ferne an den ehemaligen US-Independent-Hit „Fargo“, der bekanntlich selbst zur Serie wurde, auf acht Folgen ausgewalzt werden musste, erschließt sich allerdings nicht ganz. Man hätte die Handlung auch straffen - und nach rund 90 Minuten Herumtappen im düsteren Hinterland endlich wieder das Licht einschalten - können.

Der Osloer Ermittler Nikolai Andreassen (Tobias Santelmann) wollte eine Auszeit nehmen - und stolpert dann doch wieder in einen Kriminalfall. (© (2017) TV2 / Monster Scripted / Sky Deutschland)

Die neue Sky-Serie lief vor ihrer Deutschland-Premiere schon im norwegischen Fernsehen. Die acht „Der Grenzgänger“-Folgen sind ab Freitag, 6. April, um 20.15 Uhr, jeweils in Doppelfolgen auf dem Sender Sky Atlantic HD zu sehen. Außerdem kann man sie sich über die Angebote Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket ansehen. Die Pilotfolge ist ab 6. April außerdem für jedermann im Stream auf www.sky.de/grenzgänger zu sehen.