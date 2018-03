Am Sonntag, 11. Februar war es wieder soweit: Der Kinderfasching im ASV Ihlpohl ging in die nächste Runde. Dieses Jahr unter dem Motto „die Welt der Phantasie“. Bereits am Sonnabendmorgen haben tatkräftige Helfer die Sporthalle bunt geschmückt. Wie in den vergangenen Jahren war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Von 11 bis 13 Uhr vergnügten sich circa 30 Kinder in der Sporthalle, wobei hierzu auch Nichtmitglieder wieder herzlich eingeladen waren.

Nach einer Begrüßung und einem Aufwärmspiel konnten die Kinder, die unter anderem als Star Wars Krieger, Löwen, Hexen und Einhörner verkleidet waren, nach Herzenslust klettern, toben und ihr Geschick an den Geräten zur Schau stellen. In einem geschmückten Essbereich stand ein Büffet bereit.

Beim Spiel „Nicht den Boden berühren“ versuchten die Kinder mittels eines Kastens, einem Steppbrett und einem Steppbrettfuß die Halle zu durchqueren. Großes Interesse habe es bei den Kindern auch für zwei Experimente mit Feuer und Wasser gegeben, die Helfer Luca vorführte.

Bevor die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden, spielten sie „Feuer, Wasser, Sandsturm“ und bekamen ein Ü-Ei geschenkt. Allen hat die Faschingsparty großen Spaß gemacht.