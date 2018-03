Lilienthal-Worphausen

Faschingsdisko in Worphausen

Lilienthal-Worphausen. Bunt und fröhlich ging es in der Grundschule Worphausen zu, als der Schulverein Worphausen zur Faschingsdisko in die geschmückte Aula eingeladen hatte. 65 Schülerinnen und Schüler feierten und tanzten in fantasievollen Kostümen mit vielen Spielen und Musik.