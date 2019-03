Während im australischen Dschungel langsam der Herbst Einzug hält, blüht in Deutschland demnächst der Frühling auf. Zu Beginn der grünen Jahreszeit präsentiert der

Weserpark seinen Besuchern am letzten Märzwochenende die Must-haves der kommenden Fashionsaison. It-Girl und Influencerin Jenny Frankhauser, bekannt aus der TV-Show im erwähnten Dschungel sowie zahlreichen weiteren Fernsehauftritten, kommt am Sonnabend, 30. März, nach Bremen, um ihre Lieblingsoutfits vorzustellen.

Die regelmäßigen Modenschauen im Weserpark sind beliebt. Beantworten sie doch mit Glanz und Glamour die wichtigsten Fragen zur neuen Saison. Welches Fashion Piece darf in diesem Jahr auf keinen Fall im Kleiderschrank fehlen? Welche Schnitte sowie Muster sind besonders gefragt und welche Schuhe passen zum persönlichen Outfit? Die Modegeschäfte im

Weserpark schenken Inspiration und zeigen, um welche Kleidungsstücke Trendsetter im Frühjahr und Sommer 2019 auf keinen Fall herumkommen – am Freitag, 29. März, ab 14.30 Uhr vor den teilnehmenden Shops in der Mall sowie am Sonnabend, 30. März, ab 12.30 Uhr live auf dem Catwalk im Lichthof vor Peek & Cloppenburg.

Freuen dürfen sich die Besucher der Shows auf leuchtende und farbenfrohe Mode. Von Pink Peacock über Royalblau und Korall bis zu warmem Gelb-Orange reicht die Regenbogenpalette. Für all diejenigen, die es nicht ganz so auffällig mögen, gibt es Hoffnung: Trend­stücke sowohl in Toffee-Braun als auch in dezentem Salbei- oder Moosgrün sind ebenfalls angesagt.

Auffällig wird es in der warmen Jahreszeit nicht nur in Sachen Farbe, auch bei Mustern und Schnitten darf fleißig kombiniert werden. Was früher undenkbar war, liegt heute im Trend, etwa ein asymmetrischer Rock mit Streifen und Karos oder eine Bluse mit Puffärmeln und Blumenprints – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Auf dem Fashion-Vormarsch ist zudem transparente Mode. Mit Oberteilen, Mänteln oder Kleidern aus Chiffon, Seide und Tüll zieht Frau alle Blicke auf sich. Bei den

Accessoires sind nun extra-große Shield-Sonnenbrillen angesagt. In Kombination mit Federn und Fransen an Schuhen sowie Taschen lässt sich so schnell ein markanter Look kreieren.

Als It-Girl und Influencerin hat Frankhauser ein modisches Händchen und kennt sich mit aktuellen Styling-Trends bestens aus. Am 30. März präsentiert sie ab 13.30 Uhr ihre persönlichen Lieblingsoutfits. Fans können die Gelegenheit nutzen, sich ein Autogramm zu sichern und ein Selfie mit der TV-Schönheit zu machen.