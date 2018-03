Einige Angebote wie Judo, Karate und Jiu-Jitsu kamen und gingen schnell, doch zeichnet den TuS schon immer und immer noch eine Vielfalt aus.

Mehr als 20 Abteilungen gibt es, darunter die typischen Sportarten wie Fußball, Tischtennis, Turnen, Schwimmen, Leichtathletik, Gymnastik. Etwas ganz besonders ist, dass es im TuS Syke mit dem Modernen Orchester und der Music Company zwei Klangkörper gibt, in denen rund 100 Menschen anspruchsvoll musizieren und Konzerte geben. Hier ist der Umbruch vom typischen Spielmannszug äußerst gelungen. Mit Boxen, Wasserball, Hockey und Basketball gibt es Sportangebote, die es in der Umgebung nicht oder eher selten gibt. Der TuS besteht seit Jahren den Spagat zwischen Wettkampf- und Breitensport. Abhängig von talentierten Sportlern und guten Rahmenbedingungen wechseln sich die erfolgreichsten Sportarten ab. Mal waren die Fußballer höherklassig sehr erfolgreich (lange her), mal die Basketballer (noch nicht so lange her) und aktuell sind es die Wasserballer.

Das zurzeit angesagteste Angebot sind die Hip-Hop-Tänzerinnen. Die BeFamous-Crew trainiert höchst ambitioniert und beinahe professionell und ist bundesweit unterwegs und erfolgreich. Einheitliche Kostüme, flotte Musik, pfiffige Choreografien, junge Trainerinnen und engagierte Eltern, die schon mal einen Bus chartern, um frühmorgens gen Rheinland-Pfalz zu fahren, sprechen die Mädels an und sind Motivation sowie Erfolgsgeheimnis gleichermaßen. „Wir haben ein breit gefächertes Angebot. Kinder und Jungendliche können hier vieles ausprobieren und die Sparten wechseln und alles zum gleichen Beitrag“, betont die Vorsitzende Sigrun Steinmetz. Jüngst ging der TuS mit seinen Angeboten an die Grundschule und gestaltete einen sportlichen Vormittag. „Das war ein tolles Erlebnis“, sagt Steinmetz.

Die Endvierzigerin strahlt Optimismus und Engagement pur aus. Als Turnmutter kam sie zum TuS und übernahm die Turnsparte. Vor einem Jahr wurde sie 1. Vorsitzende - eine verantwortungsvolle Aufgabe angesichts der 1400 Mitglieder und einem ehrenamtlich verwalteten Jahresumsatz von 150 000 Euro. Der Umbruch scheint im Vorstand gelungen, worüber sich auch Peter Schnabel freut. Der ist ebenfalls Vorsitzender des Diepholzer Kreissportbundes und hatte den TuS Syke vor 19 Jahren in finanziell schwierigen Zeiten als Vereinschef übernommen und die Konsolidierung eingeleitet. Die Vielfalt sorgt für Angebots-Attraktivität, hat aber auch Schattenseiten. So ist ein Mittelpunkt fürs Vereinsleben nahezu unmöglich. Allein die Wassersportler haben ganz andere Spielorte als das Vereinsheim am Waldstadion. Auch ein zentrales Sportzentrum gibt es in Syke nicht (und wird es auch nicht geben).

Der TuS ist mit seinen Angeboten in mehrere Hallen verteilt. Zumba und verschiedene Gymnastikangebote gibt es, zudem neuerdings Dart im Vereinsheim und Parkour. Bei dieser Sportart springen und laufen die Aktiven über Hindernisse - entweder Outdoor oder eben über Kästen und Barren in der Halle. „Wir wollen aktuell und in Mode bleiben mit unseren Angeboten, aber eben auch nicht jedem Trend hinterherlaufen“, ist die Maxime des Vorstandes. Dafür werden die Kernangebote dauerhaft aufrechterhalten. In der Leitathletik beispielsweise hat Holger Geffers inzwischen eine Jugendgruppe übernommen. Er und sein Bruder Ingo waren von 1992 bis 2000 dreimal bei den Paralympics angetreten. Die sehbehinderten Sportler holten in der Staffel und über 400 Meter mehrfach Edelmetall im TuS-Trikot. Bekanntester TuS-Sportler ist der spätere Fußball-Profi Michael Schulz, der in den 1980er-Jahren für den TuS auflief.

Doch Erfolg sei keine Frage von Titeln und Triumphen, meint Siegrun Steinmetz. Tatsächlich kann es für jedes Kind schon ein individueller Erfolg sein, als Dreijähriger auf den Kasten zu klettern und mutig auf die Schaumstoffmatte zu springen. Das Kinderturnen leitet Steinmetz quasi nebenbei seit Jahren und mit viel Charme. Die Turnsparte ist mit 300 Kids die größte Abteilung, von der Bodenkür bis zum Trampolin ist vieles vertreten. Drei Viertel der TuS-Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Im Handball und Badminton gibt es Spielgemeinschaften. Am exotischten und ein Relikt aus früheren Zeiten ist die Handvoll Prellballer, die sich als Ü70er noch einmal die Woche treffen. Das schnelle Spiel in Knöchelhöhe mit dem polierten Ball ist übrigens anspruchsvoller als es scheint. Wer sich selber davon überzeugen möchte, erhält weitere Informationen zu dieser und weiterer Sparten des Turn- und Sportverein auf www.tus-syke.de.