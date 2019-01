Dass dieses spezielle Hobby noch weitere Anreize hat, weiß

Volker Büchner, erster Vorsitzender des Vereins der Briefmarkenfreunde Brinkum und Umgebung, aus Erfahrung: „Man bekommt viele Informationen über verschiedene Gebiete wie Kultur, Natur und Geografie. Die Briefmarken sind fast wie ein kleines Lexikon.“

Die Bandbreite der begehrten Postwertzeichen ist groß und bietet daher die Möglichkeit, sich auf sein Lieblingsgebiet zu spezialisieren. Manche Briefmarkensammler suchen gezielt nach speziellen Motiven, da hierbei nicht der Anspruch besteht, eine vollständige Sammlung anlegen zu müssen. Diese Art von Briefmarken liegt laut Büchner voll im Trend. Andere Philatelisten bevorzugen Marken aus verschiedenen Ländern und ebenso gefragt sind Postkarten oder auch Briefe: „Gerade alte Briefe dokumentieren die Zeitgeschichte.“

Um an die begehrten Objekte zu gelangen, nimmt so mancher Sammler weite Wege in Kauf oder schließt sich Gleichgesinnten an, etwa einem Verein wie dem Brinkumer, dessen Mitglieder einmal monatlich zusammenkommen. Ein beliebter Treffpunkt sind darüber hinaus Großtauschtage, die bei der Suche nach bestimmten Briefmarken hilfreich sein können. Für alle, die nicht auf das nächste Event dieser Art warten möchten, lohnt sich auch ein regelmäßiger Blick in die Rubrik

Sammeln & Tauschen des Extra-Markt.

Nach Aussage von Büchner wird die Sammlergemeinde zunehmend älter. Nur wenige junge Menschen interessierten sich noch für das Hobby, das vorwiegend von Männern ausgeübt werde. Durch den fehlenden Nachwuchs und weil Erben oft keine Verwendung für die umfangreichen Briefmarkensammlungen hätten, kämen viele Nachlässe auf den Markt.

Der Wert einer Briefmarke wird nicht allein durch ihren Preis bestimmt. „Eine Briefmarke für fünf Cent kann für Sammler genauso wertvoll sein, wie eine teurere Variante“, sagt der Experte. Damit ein Postwertzeichen zu einem gefragten Sammlerstück wird, spielen verschiedene Kriterien eine Rolle. Dabei unterscheidet man zwischen postfrischen Briefmarken, die noch unbenutzt sind, und gestempelten Exemplaren. An diesem Punkt teilen sich für gewöhnlich die Meinungen über die Wertigkeit: Ob mit oder ohne Stempel, die Zacken müssen auf jeden Fall vorhanden und vollzählig sein. Wer sich auf gestempelte Briefmarken spezialisiert hat, achtet darauf, dass die Frankierung gut lesbar ist. Dazu gehört auch die Angabe von Datum und Ort, die ebenfalls gut zu erkennen sein sollte.