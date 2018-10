Achim-Baden

Faszientraining beim TV Baden

Achim-Baden. Nicht nur für Vereinsmitglieder des TV Baden gibt es neue Themen-Workshop-Angebote speziell am Wochenende in der Gymnastikhalle an der Verdener Straße 180. Diese hoch effektiv in seiner Wirkung konzipierten Workshops im Faszien- und Cantienica-Training sind so ausgelegt, dass sie für mehr Beweglichkeit und Leichtigkeit in der Bewegung sorgen werden.