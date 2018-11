Wer sich einmal von diesen imposanten Vögeln in den Bann hat ziehen lassen, kommt oft nicht mehr von ihnen los. Bevor sich die Kraniche in diesem Herbst endgültig verabschieden, gibt es auf mehreren spannenden Führungen der zertifizierten Natur- und Kranichführer noch ein letztes Mal die Gelegenheit, den faszinierenden Vögeln ganz nah zu sein.

Wie bereits in den vergangenen Wochen haben sich die Kranichführer spannende Führungen ausgedacht, um ihre Faszination für den imposanten Großvogel weiterzugeben. Die Führungen sind teilnehmerbeschränkt, Anmeldungen daher erforderlich. Darüber hinaus empfehlenswert sind geeignetes und festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und ein Fernglas.

Den Geheimnissen der Kraniche auf die Spur können Teilnehmer der Exkursion mit dem ausgebildeten Natur- und Kranichführer Erpo Ismer am Donnerstag, 15. November, kommen. Die geführte Kranichtour mit dem eigenen Pkw geht zunächst zu den Futterplätzen der Kraniche. Anschließend kann der Abendeinflug der Vögel beobachtet werden. Zwischenstopps zum Fotografieren gibt es ebenfalls. Los geht die gut zweieinhalbstündige Exkursion um 14.30 Uhr am Parkplatz des Tierparks Ströhen, Tierparkstraße 45 in Wagenfeld-Ströhen. Die Kosten belaufen sich auf sieben Euro für Erwachsene, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Anmeldungen bis zum 14. November bei Erpo Ismer unter Telefon 01 70 / 585 11 52.

Für Donnerstag, 22. November, lädt Oliver Lange zu einer Autoexkursion mit dem eigenen Pkw durch die Kranichrastgebiete Oppendorfer Fladder und Rehdener Bruch ein. Abgerundet wird die gut zweieinhalbstündige Führung durch die Beobachtung des abendlichen Einfluges der Kraniche im Rehdener Geestmoor. Los geht die Führung um 14.30 Uhr am Landgasthaus Stemweder Berg, Brahendamm 5 in Stemwede. Die Kosten belaufen sich auf sieben Euro für Erwachsene, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Anmeldungen bis zum 20. November bei Oliver Lange unter Telefon 0 54 41 / 976 22 22 oder per E-Mail an lange.oliver@web.de.

Beide Naturführer behalten sich vor, die Kranichexkursion abzusagen, wenn nur noch wenige Kraniche im Gebiet sind.