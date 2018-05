Am Pfingstmontag findet traditionell der Deutsche Mühlentag statt, an dem reizvolle Einblicke in die ausgeklügelte Mechanik früherer Zeiten möglich sind. Auch die historische Schmomühle in Brunsbrock kann von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Faszinierende alte Technik